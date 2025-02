Insediato il Comitato Olimpico per i Giochi invernali 2030. Uncem: "Il Piemonte riassapora i 5 cerchi"

"Oggi, con l'insediamento del Comitato olimpico dei Giochi 2030, nel patto nuovo con la Francia, la Città di Torino e la Regione Piemonte tornano con entusiasmo contagioso a cinque cerchi. Di certo il 2006 resta un faro anche oggi e lo sarà tra cinque anni. Cirio e Lo Russo sanno bene che dovranno essere Giochi alpini, con la Francia protagonista certo, ma anche con le nostre montagne olimpiche forti dei Giochi invernali. Non solo pattinaggio a Torino, importantissimo. Cirio e Lo Russo avranno in Uncem una sponda forte per dare ai Comuni olimpici, alla Valle Susa, ad altre Valli del Pinerolese e di tutto il Piemonte, un ritorno di investimenti, di immagine, di opere, di turismo, a vantaggio delle comunità, del lavoro, del gettito economico, del valore paesaggistico della montagna. In sinergia ovviamente, con le Alpi che uniscono, oltre lo spartiacque, versanti francese e italiano nuovamente pienamente uniti".



Così Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte.