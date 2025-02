Sicurezza a Bra: dai Carabinieri stretta sulle aree di piazza Roma e della stazione ferroviaria

Prosegue l'azione dei Carabinieri della Compagnia di Bra per il contrasto ai fenomeni di degrado urbano nella zona della stazione ferroviaria.

Un’attività concretizzatasi in controlli quotidiani e operazioni mirate che hanno l'obiettivo di garantire la tutela della sicurezza dei cittadini, dei viaggiatori e degli operatori dello scalo, garantendo una maggiore vivibilità.

"Nel quadro di un’intensificazione dell’attività preventiva – informa il Comando provinciale dell’Arma –, dall’inizio del mese di gennaio i militari braidesi hanno predisposto, nelle fasce orarie maggiormente critiche, una serie di servizi di controllo del territorio caratterizzati da presidi quotidiani delle aree e periodici servizi coordinati che hanno visto impegnate numerose pattuglie. Tali attività hanno permesso di verificare le posizioni di soggetti che con le loro condotte determinano, particolarmente nella zona oggetto dei controlli, l’aumento della percezione di insicurezza nei cittadini".

I militari hanno proceduto al controllo di 53 veicoli, all’identificazione di 184 persone e al controllo di 4 esercizi commerciali.

Nel dettaglio, le operazioni hanno portato:

- al deferimento in stato di libertà all’autorità giudiziaria ai sensi della normativa sull’immigrazione di tre cittadini stranieri, irregolari sul territorio nazionale;

- alla segnalazione all’autorità amministrativa di due persone per detenzione per uso personale di stupefacenti, poiché trovati in possesso di alcuni grammi di hashish e marijuana, sottoposti a sequestro amministrativo;

- all’elevazione di sanzione amministrativa per ubriachezza molesta nei confronti di 5 soggetti;

- all’attivazione della procedura per l’emissione di misure di prevenzione per due persone, in particolare un cosiddetto "Daspo urbano" e una sorveglianza speciale;

- al ritiro di una patente per guida sotto l’influenza di stupefacenti.

"L’Arma dei Carabinieri – si ribadisce dal Comando provinciale di Cuneo – rinnova il proprio impegno nella salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, invitando la cittadinanza a collaborare segnalando eventuali situazioni sospette al numero d’emergenza 112".