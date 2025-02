A Centallo un concerto omaggio al maestro Massimo Nosetti

Sabato 22 febbraio sarà ricordato, con un concerto, il maestro Massimo Nosetti, una delle figure più autorevoli del panorama organistico internazionale, docente per quasi trent’anni al Conservatorio "G. F. Ghedini" della città di Cuneo.

L’evento rientra all’interno del Festival internazionale di concerti per Organo con la direzione artistica del maestro Luca Rosso. Giunto quest’anno alla decima edizione, «il concerto in memoriam Massimo Nosetti è l’omaggio ad un musicista che ha avuto uno stretto legame con Cuneo e il suo territorio. Qui a Centallo, oltre all’insegnamento, Nosetti ha curato per quindici anni un Festival che, nel 2021, è tornato a rivivere. Sabato saranno presenti con noi la famiglia, colleghi e allievi del maestro, scomparso prematuramente per un male incurabile» afferma Luca Rosso.



Durante la serata si esibirà Roberto Bertero, torinese, tra i migliori allievi usciti dalla scuola di Nosetti. Perfezionatosi successivamente con J. Guillou e M. Radulescu, Bertero ha all'attivo recitals in tutta Europa, America, Asia e Oceania, oltre a collaborazioni con l'Orchestra nazionale RAI e incisioni discografiche. Presenterà un programma dal '500 ai giorni nostri, impreziosito da trascrizioni di pagine pianistiche e orchestrali.

La rassegna è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e si svolge in collaborazione con la bottega organara Vegezzi Bossi. Il concerto inizierà alle ore 21 nella chiesa S. Giovanni Battista di Centallo, ingresso libero.