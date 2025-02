Borgo San Dalmazzo, encomio solenne per sei operatori di Polizia Municipale

Nella giornata di giovedì 20 febbraio sei operatori di Polizia Locale di Borgo San Dalmazzo hanno ricevuto un encomio solenne da parte della Giunta comunale e la lettera di ringraziamento per l'operato svolto a firma del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.



Sono stati premiati: l'ispettore Roberto Abbate, l'agente Silvia Carle, l'agente Romina Porracchia, l'ispettore Barbara Artico, la vicecomandante Carla Costigliolo e il comandante del Corpo di Polizia Locale Andrea Arena.



«A loro e a tutti gli operatori di Polizia Locale di Borgo San Dalmazzo va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto al fianco dei cittadini e a favore della comunità - commentano la sindaca, Roberta Robbione, e l’assessore competente, Fabio Armando -; si tratta di un ruolo fondamentale per la nostra città, sia dal punto di vista della gestione e del controllo del territorio che in relazione alle politiche di sicurezza cittadina».



I riconoscimenti si riferiscono all'attività di servizio svolto nel 2023, ed in particolare a quanto accaduto il 26 ottobre, giorno di mercato cittadino, quando un soggetto in evidente stato di alterazione, dopo aver tentato di impossessarsi dell'arma di servizio di un agente, si dava alla fuga occupando con violenza un veicolo in transito e investendo un pedone. L'uomo, deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, furto, violenza privata, lesioni personali e danneggiamento, dopo essere stato arrestato veniva accompagnato presso il locale nosocomio.