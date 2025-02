Radicali in piazza a Cuneo per l'Ucraina: "Chi si riempie la bocca della parola antifascimo grande assente"

“Oggi siamo scesi in piazza come Radicali Cuneo insieme a +Europa, Azione, Italia Viva e Orizzonti Liberali, perché domani è il triste terzo anniversario dell'invasione totale dell'Ucraina da parte della Russia. Invasione che in realtà non comincia solo nel 2022, ma ben nel 2014, con la coloniale l'annessione della Crimea dalla Russia”. Lo dichiara Alice Depetro, Segretaria di Radicali Cuneo, a margine del sit-in organizzato insieme alla comunità ucraina.

“Dal 2022 ad oggi in Ucraina sono morti più di 100.000 soldati – prosegue -, più di 8.000 civili. Da parte della Russia non abbiamo dati ufficiali, ma le stime occidentali portano dati analoghi. Putin continua con discorsi deliranti di revisionismo storico, di puro colonialismo. L'Europa è debole, per quanto abbia varato pacchetti di sanzioni alla Russia si dimostra tutt'ora divisa. E Trump ha capovolto l'ordine democratico dell'asse occidentale: vuole eliminare il concetto di invasione parlando solo genericamente di Guerra. Ha dato del dittatore a Zelensky, sostenendo pure dati falsi sul suo consenso interno.

In Italia c' è chi, come i 5stelle, schifosamente segue la linea trumpiana. Oppure chi, come il PD, non aderisce né alla manifestazione torinese né a quella di Cuneo. Il più importante partito di opposizione, che si riempie costantemente la bocca con il termine antifascismo, dopo ben tre anni di guerra e resistenza Ucraina non riesce a prendere internamente una posizione Un grazie a chi oggi ha voluto esserci in appoggio al popolo Ucraino, alla sua resistenza e alla sua difesa dei valori democratici” – conclude la radicale.