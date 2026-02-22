Saluzzo, le minoranze chiedono trasparenza sulle prossime nomine nella Fondazione Crs

Si parlerà anche della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e di nomine negli organismi di gestione di questa nel prossimo Consiglio comunale previsto a inizio marzo.

Le minoranze infatti, con un ordine del giorno, chiederanno un chiaro impegno di sindaco e giunta a perseguire l’autonomia di un ente strategico per il territorio qual è la Fondazione Crs.

Nello stesso tempo i sei consiglieri inviteranno all’utilizzo di un’evidenza pubblica delle nomine di competenza comunale, come quella imminente nell’Organo di indirizzo.

“La Fondazione è forse l’ultimo bene importante della comunità Saluzzese: il suo apporto e il suo sostegno sono fondamentali in ambito artistico, culturale e sociale come nel mondo del volontariato. Per questo essa va preservata e difesa dagli appetiti di certa politica” - affermano i consiglieri Damiano, Giordana, Capitini, Conte, Daniele e Sanzonio.

“L’evidenza pubblica delle nomine, che non sono prerogativa esclusiva della maggioranza, deve portare ad una trasparenza vera, coinvolgendo figure di alto profilo e competenza che certamente Saluzzo e il territorio possono liberamente esprimere. La Fondazione CRSaluzzo è un bene di tutti, non solo di qualcuno”, concludono i sei consiglieri saluzzesi.