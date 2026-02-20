Elezioni amministrative, stabilite le date: si voterà il 24 e 25 maggio

Sono 79 i Comuni del Piemonte che andranno al voto per le elezioni amministrative di primavera. Le date sono diventate ufficiali: le urne saranno aperte domenica 24 e lunedì 25 maggio. Gli eventuali ballottaggi, invece, sono in programma il 7 e 8 giugno.

Sono una ventina i Comuni della provincia di Cuneo – 18 per l’esattezza, in quanto Morozzo è già tornato alle urne nel 2025 eleggendo sindaco Sergio Costamagna – chiamati al voto nel corso del nuovo anno per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare i rispettivi Consigli comunali.

Si tratta di: Aisone, Benevello, Briga Alta, Caprauna, Carrù, Castiglione Tinella, Cortemilia, Costigliole Saluzzo, Diano d’Alba, Elva, Narzole, Peveragno, Priero, Roaschia, Rossana, Santo Stefano Belbo e Treiso.

A questi si è aggiunto Verzuolo dopo che il sindaco Giampiero Pettiti, eletto nel 2024, per impedimento dovuto a gravi motivi di salute, non può proseguire il suo mandato.

I Comuni più piccoli, quelli sotto i 15 mila abitanti, eleggeranno il sindaco e il nuovo Consiglio comunale in un turno unico: ballottaggio solo in caso di arrivo a pari voti di due o più candidati a sindaco.



