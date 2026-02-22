 / Politica

Politica | 22 febbraio 2026, 09:11

Fabio Mottinelli a Roma per gli Stati Generali dei Piccoli Comuni

Il sindaco di Ceva è intervenuto al tavolo di lavoro "Gestioni associate: unioni di Comuni e sistemi intercomunali"

Nelle giornate di giovedì 19 e venerdì 20 febbraio Fabio Mottinelli, sindaco di Ceva e presidente dell'Unione Montana Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida, ha partecipato a Roma agli Stati Generali dei Piccoli Comuni, evento conclusivo del progetto P.I.C.C.O.L.I. promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e attuato da ANCI, all'interno del quale è intervenuto al tavolo di lavoro "Gestioni associate: unioni di Comuni e sistemi intercomunali".

L'incontro si è sviluppato su due giornate di confronto dedicate alla capacità amministrativa e alle sfide quotidiane dei Comuni di minore dimensione demografica.

Un'occasione per dare voce ai territori, condividere esperienze e contribuire all'elaborazione di proposte concrete da portare alle amministrazioni centrali, unendo le istanze emerse per il rafforzamento istituzionale dei nostri Comuni.

 "Torno dalla capitale arricchito da questa esperienza e da questo confronto – dichiara il primo cittadino -. Un paese vuol dire non essere soli, come diceva Cesare Pavese, e saper fare squadra significa non essere soli anche tra paesi stessi. Uniti possiamo andare più lontano, facendoci portavoce delle nostre comunità". 

C. S.

