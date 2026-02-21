Il sindaco di Verduno Marta Giovannini a Roma per l'incontro di Anci sui piccoli comuni

Si è svolto fra ieri e oggi il 19 e 20 febbraio, a Roma, l'incontro voluto da Anci sui piccoli comuni.

A seguire si è tenuto il Consiglio Nazionale Anci dedicato alla sicurezza e con un richiamo, molto sentito, al dissesto idrogeologico e ai recenti disastri alluvionali nel sud Italia.

Ad entrambi gli eventi ha partecipato il Sindaco di Verduno - che ricopre il ruolo di Vice Presidente del Consiglio Nazionale Anci - intervenendo sui temi legati alla sanità e alle competenze proprie dei Sindaci in materia.

Il Presidente di Anci Manfredi, già Ministro dell'Università e Ricerca e oggi Sindaco di Napoli ha voluto ricordare che l'ordine pubblico e la sicurezza competono allo Stato e non ai Sindaci, che non hanno poteri.

E' stato anche ricordato che la polizia locale ha recentemente subito, su scala nazionale, e per ragioni di spesa, un taglio di oltre il 30%

L'assemblea, a conclusione dei lavori, ha poi approvato il bilancio 2026 -2028