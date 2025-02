Eletto il nuovo direttivo del Circolo Acli di Fiamenga

Più di cento votanti (tra presenze e deleghe), sabato hanno eletto il nuovo direttivo (statutariamente definito “Presidenza”) del Circolo ACLI di Vicoforte Fiamenga.

Dopo le dimissioni del precedente direttivo è stata immediatamente convocata un’assemblea straordinaria del vivace Circolo vicese al quale aderiscono più di duecento soci.

Sono stati eletti: Bertola Giorgio, Murazzano Daniela, Basso Dario, Pirotti Marino, Veglia Paola, Ghiglia Alberto, Pagliasso Roberta e Saglio Francesco.

Il nuovo direttivo è stato immediatamente convocato per lunedì e dovrà eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il segretario e le altre cariche previste dallo Statuto, oltre a definire i primi indirizzi per le attività del 2025 e per la gestione del Circolo.