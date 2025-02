Il Comune di Ceva pronto ad accogliere i ragazzi dell’alternanza scuola-lavoro

L’Amministrazione ha sottoscritto con l’istituto di istruzione superiore “G. Baruffi” di Ceva una convenzione volta ad attivare, a partire dall’estate 2025 e per gli anni venturi, i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), anche noti come alternanza scuola-lavoro.

Grazie a questo accordo, gli studenti della scuola cebana potranno cimentarsi con le attività svolte all’interno di un ente comunale, approfondendo così la conoscenza degli uffici e delle loro diramazioni e mettendo in campo le nozioni squisitamente teoriche apprese tra i banchi di scuola.

L’osmosi tra quanto appreso in classe e il lavoro in Comune darà ai ragazzi un bagaglio di conoscenze arricchente e utile non solo per perfezionare le nozioni delle materie scolastiche, ma anche per iniziare a riflettere sul proprio futuro professionale.

La convenzione poi, grazie al contributo e alla lungimiranza della dirigente scolastica Armida Drago, ha una natura particolarmente ampia. I ragazzi infatti potranno non solo collaborare con gli uffici, ma dare il proprio contributo anche negli eventi e nelle manifestazioni organizzate dal Comune, questo permetterà loro di entrare nel vivo della macchina organizzativa amministrativa e di supportare la comunità in alcuni momenti topici dell’anno.

“Siamo molto felici di poter attivare il PCTO con l’istituto Baruffi, che per noi cebani è un’istituzione in ambito scolastico. Accogliere questi studenti nei nostri uffici e, se lo vorranno, nelle nostre manifestazioni porterà non solo un supporto concreto ad alcune attività, ma anche una ventata di freschezza. Vedere la loro buona volontà nel mettersi al lavoro, nell’unire l’impegno dello studio all’impegno professionale, e nell’avvicinarsi a dinamiche complesse come quelle di un Comune è una dimostrazione di come i ragazzi abbiano un grande entusiasmo, una grande voglia di fare, devono però trovare in noi adulti dei punti di riferimento da seguire e da cui apprendere", dichiara l’assessore all’Istruzione Laura Amerio.

“Diamo il benvenuto ai ragazzi del Baruffi, nella speranza che qui in Comune possano trovare un ambiente stimolante dove crescere non solo dal punto di vista della conoscenza, ma innanzitutto umanamente", commenta il sindaco Fabio Mottinelli. “Aver avviato la convenzione con la scuola, per la quale ringrazio la dirigente, permette di avvicinare il mondo dell’ente locale, talvolta visto come astratto e distante, ai concittadini più giovani. Negli ultimi anni i Comuni hanno riscontrato notevoli difficoltà nel reperire personale adeguato alle esigenze, quindi auspichiamo che il PCTO sia anche un’occasione per avvicinare i professionisti del futuro alla cosa pubblica. L’istituto Baruffi ogni anno immette nel mercato del lavoro geometri e ragionieri, ma non sono i suoi soli indirizzi scolastici e i possibili sbocchi lavorativi in un Comune sono numerosi; è anche per questo che siamo lieti di aver sottoscritto una convenzione ampia, che prevede la partecipazione alle manifestazioni. Capire cosa si vuol fare da grandi è fondamentale anche per chi, terminato l’esame di maturità, si iscriverà all’università. Nei nostri uffici e nello staff dei nostri eventi e manifestazioni troveranno colleghi capaci di veicolare le competenze professionali e la grande passione per il proprio lavoro.”