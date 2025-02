Green Days Festival, arte e cultura per un futuro sostenibile, al via la terza edizione

E, siamo alla terza edizione, più ricca, più estesa, con partner nazionali ed europei, con un programa per tutti i pubblici e generazioni su temi come il clima, la moda sostenibile, l’ambiente, per riflettere insieme sulla sostenibilità.

Dal 7 marzo, con il via a suon di musica del concerto "Detonazione", fino al 31 marzo, il Magda Olivero di Saluzzo ( via Palazzo di città) ospiterà il Green Days Festival -annuncia in conferenza stampa Massimiliano Flora direttore artistico dell'evento, esponente del Ratatoj APS che ne firma l’organizzazione.

"Dal 2023 il festival esplora il trilemma della sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) attraverso i linguaggi della musica, del cinema, del teatro e dell’arte con incontri dove le comunità si connettono per sviluppare maggiore consapevolezza e immaginare insieme un futuro più sostenibile. Cultura e sostenibilità diventano strumenti di crescita collettiva- sottolinea Flora - e il Ratatoj promuove una nuova cultura della sostenibilità, tradotta in azioni concrete e collettive".

Green Days Festival non è solo l’ evento che si dipana nel mese di marzo tra laboratori, spettacoli teatrali e musicali, cinema per adultii e bambin, installazioni artistiche e incontri formativi, ma è un processo, un cammino: "un laboratorio di idee, pratiche e collaborazioni per la tutela dei beni comuni, dall’ambiente alle comunità, in un’ottica di partecipazione attiva e trasformazione".

Tra le novità dell'edizione 2025 la scelto di collaborare con il progetto Robin Wood, impegnato nella tutela e cura dei boschi del nostro territorio.

"Grazie a questa sinergia, possiamo lavorare per ricostruire il legame con la terra, riportando attenzione e vita agli spazi naturali che ci circondano da generazioni. Durante il mese del festival si raccoglieranno donazioni per contribuire alla creazione del Bosco di Ratatoj avendo adottato una porzione del bosco Serre di Ostana".

Novità sono anche le installazioni sonore di Earth.fm, che catturano suoni della natura da tutto il mondo, e la mostra digitale di Scuderia Zagreb, focalizzata sull’ arte contemporanea e la sostenibilità grazie alla partecipazione di partner europei. Tra i momenti salienti: la collaborazione con il festival Jazz Is Dead!, la proiezione di documentari sul cambiamento climatico e la slow fashion, le attività nel comune di Ostana.

"I partner europei e nazionali -che accogliamo con entusiamo - aggiunge il direttore artistico - testimoniano come la rete di connessioni tra realtà artistiche e culturali possa generare nuove prospettive e sinergie. Ogni contributo arricchisce il nostro percorso e amplifica il messaggio del festival. Grazie a tutti coloro che rendono possibile questa esperienza, dalle istituzioni ai partner, dai sostenitori ai partecipanti. Che questo festival possa essere un seme di cambiamento, capace di incidere nelle nostre scelte quotidiane e nei nostri progetti futuri”.

Hanno presentato il programma e la valenza del Festival Federica Lavisio che si occupa di moda sostenibile e Lucio Vaira del Progetto Robin Wood. L’assessora alla cultura di Saluzzo Attilia Gullino, ha espresso l’apprezzamento per il proogramma del Green Days dedicato alla sostenibilità e alle sue tematiche, verso le quali l’amministrazione è molto sensibile.

Tutte gli eventi e le informazioni saranno disponibili anche sul sito: www.greendaysfestival.it

DURANTE TUTTO IL FESTIVAL

Nel foyer del Cinema Teatro Magda Olivero ( via Palazzo di città) a partire dal 7 marzo ci sarà una installazione sonora a cura di Earth.fm, un’iniziativa no-profit nata in Estonia per raccogliere i suoni della natura da tutto il pianeta. Oltre 150 persone in tutto il mondo collaborano al progetto per rendere questo archivio sempre più ricco.

Dalla parte opposta del foyer "Opere multimediali" a cura di Scuderia Zagreb, una delle principali fiere d’arte della Croazia che ha come obiettivo quello di valorizzare l’arte contemporanea locale e promuoverla nel mondo. A Saluzzo presenta installazioni di video arte su tematiche ambientali.

Liberazione Creativa

Distribuzione dei Segnalibri realizzati dai ragazzi delle scuole dell'infanzia e delle scuole secondarie di primo grado durante i laboratori 'Atelier Creativo - Mani che sognano', nell'ambito del progetto Liberazione Creativa di Ratatoj APS.

Ecco il programma 2025

venerdì 7 marzo - ore 21.30: Spettacolo musicale "Detonazione": uno spettacolo, voce e contrabbasso, scritto e interpretato da Carlotta Sarina, nota come Lotta, giovane musicista e attivista. È composto da tre pièce teatrali, una sulla musica come lotta, una sul riscaldamento globale e una sul fast fashion. Ingresso 7 euro. Gratuito sociə ARCI

Cinema

Lunedì 10 marzo - ore 21 al Magad Olivero il film "Come se non ci fosse un domani" per la regia di Riccardo Cremona, Matteo Keffer (Italia - 2024). Il movimento non violento impegnato nel tentativo di fermare il disastro climatico che coinvolge tutti. L'ultima generazione in grado di farlo. Ingresso 7 euro Gratuito sociə ARCI

Gruppo Acquisto Solidale

Mercoledì 12 marzo alle 18. Distribuzione agrumi - SOS Rosarno. Il Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) Ratatoj, nato nel 2011, supporta SOS Rosarno, un’associazione che promuove la solidarietà e l’agricoltura biologica. ll GAS Ratatoj sostiene questo modello sostenibile, distribuendone i prodotti, come gli agrumi, per un’economia più equa e responsabile.

Teatro Ragazzi

Domenica 16 marzo alle 17 "Il bambino e la formica": una favola, che ha una morale sottesa e una esplicita. La morale sottesa è che il lavoro non è una peculiarità dei bambini, che lo sfruttamento è un reato e che il sistema globale di reperimento delle risorse minerarie per l'avanzamento tecnologico e l'iperproduttività ai fini del profitto genera morte. La morale esplicita è che i bambini devono sognare, devono giocare, devono poter immaginare il mondo e quello che non c'è. Spettacolo in collaborazione con Melarancio/ DispariTeatro, una produzione di Fontemaggiore Teatro per bambini dai 5 anni. Nell’ambito del progetto TEAM UP. Ingresso: intero 6 euro - ridotto 5 euro (sotto i 10 anni) - gratuito sotto i 3 anni

Musica

Venerdì 21 marzo - ore 21.30: anteprima Festival Jazz is Dead! Nino GviliaIndianizer. Evento speciale in coproduzione con JAZZ IS DEAD!, il festival dell’ARCI Torino, punto di riferimento della scena musicale sperimentale e alternativa nazionale e internazionale. "Condividiamo i valori di inclusione e accessibilità, facendo dell'arte e della cultura strumenti di cambiamento".

Ostana

Sabato 22 marzo - ore 15: passeggiata nel bosco + apericena sostenibile + film “Come non ci fosse un domani”. Una passeggiata nel Bosco di Ratatoj, adottato grazie al progetto Robin Wood, seguita da apericena con prodotti locali&sostenibili presso il Rifugio Galaberna e dalla proiezione del fim alle 21. Prenotazione obbligatoria: 0175940310

Cinema Scuole

Lunedì 24 marzo - ore 9 : il film "La Crociata", regia di Louis Garrel (Francia - 2021). Una storia di bambini appassionati di ecologia. I figli fanno il processo ai genitori e gli presentano il conto. Salato. Tormentati dagli ormoni e disgustati dall'inerzia dei grandi, vogliono cambiare il mondo. In collaborazione con Istituto Comprensivo Saluzzo, nell’ambito del progetto MAB Unesco

Danza

Venerdì 28 marzo - ore 21.30 "Red Fryk Hey in Without" . Sinapsi Italian Dance Company in Illusion of Bliss Una serata che unisce danza street, contemporanea e sperimentale con le coreografie di Red Fry Hey. I temi trattati includono la sostenibilità sociale, il benessere mentale e la giustizia sociale, offrendo una performance che stimola riflessione e consapevolezza. Ingresso 7 euro Gratuito sociə ARCI.

Laboratorio

Sabato 29 marzo - ore 15 "Workshop Eco Printing" con Lucìa Chain designer italo-argentina riconosciuta a livello internazionale, condurrà il workshop per scoprire la tecnica dell'eco-printing su tessuti. Durante il laboratorio, si imparerà come utilizzare materiali naturali come foglie, fiori e buccia di cipolla per creare design unici su tote bags in cotone. Adatto a tutti, il workshop esplorerà la sostenibilità e l'uso di coloranti organici, offrendo un'esperienza creativa e pratica. Iscrizione 20 euro - posti limitati

Cinema Famiglie - Animazione

Domenica 30 Marzo - ore 16 : il film "Emma e il giaguaro nero" di Gilles de Maistre (Francia, Canada, Italia - 2024) Emma, un'adolescente cresciuta in Amazzonia con genitori ambientalisti, vive a New York dopo la morte della madre. Quando scopre che il giaguaro nero con cui è cresciuta è minacciato dai bracconieri, inventa una scusa e parte per salvarlo. In collaborazione con AIACE Torino - Progetto Ritorno al Cinema Ingresso: 3,5 euro

Cinema

Lunedì 31 Marzo - ore 21 :il film "Intrecci Etici" - La rivoluzione della moda sostenibile in Italia di Lucia Mauri e Lorenzo Malavolta (Italia - 2021) Racconta il movimento della slow fashion in Italia per sensibilizzare le persone attorno ad un tema fondamentale e dimostrare che è sempre possibile fare scelte più responsabili. Ingresso: 7 euro oppure gratuito con tessera ARCI

Il bosco di Ratatoj

Ratatoj e il Green Days Festival per la Rigenerazione della Foresta- "Per dimostrare il nostro impegno concreto nella lotta al cambiamento climatico e nella tutela della biodiversità, Ratatoj APS, in collaborazione con il Green Days Festival, ha avviato una partnership con Robin Wood, adottando una porzione del bosco Serre di Ostana, in Alta Valle Po. Grazie a questa iniziativa, abbiamo contribuito alla rigenerazione di 500 metri quadri di foresta, sostenendo la rinaturalizzazione dei pascoli arborati e la protezione delle zone umide, ecosistemi fragili ma fondamentali per la biodiversità.

Partecipa anche tu con una "Forest Gift"! Vogliamo ampliare l’impatto di questo progetto e far crescere la foresta di comunità. Per questo, invitiamo soci e partecipanti agli eventi del Green Days Festival a contribuire con una Forest Gift:

Con soli 1,50€ puoi aumentare di 1 mq il bosco custodito da Ratatoj! Le donazioni potranno essere effettuate durante tutti gli eventi al Cinema Teatro Magda Olivero. Unisciti a noi nella cura e nella protezione di questo prezioso patrimonio naturale. Ogni contributo conta! Insieme possiamo fare la differenza.

Greendays festival

organizzato da Ratatoj Aps. Direzione artistica e comunicazione: Massimiliano Flora. Gruppo Acquisto Solidale: Nicolò Valenzano. Coordinamento laboratori: Federica Lavisio. Coordinamento cinema: Beatrice Bertino. Ufficio stampa: Giulia Basso. Grafica e illustrazioni: Valeria Cardetti.

Staff organizzativo: Fabio Berardo, Gabriele Pappalardo, Francesco Damilano, Silvia Lombardi, Giulia Rubiolo, Francesca Chiara, Federica Berardi, Fabio Chiappello, Andrea Leonessa.

Partner europei: Earth.fm (Estonia) Scuderia Zagreb (Croazia) | In collaborazione con ARCI Piemonte, Jazz is Dead!, B612 Lab, Rifugio Galaberna, AIACE Torino, UCCA, Dispari Teatro | Comune di Saluzzo | Comune di Ostana

Con il contributo di: European Cultural Foundation/Culture of Solidarity Fund, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, Fondazione CRC | Finanziato con: crowdfunding "Green Days" | Media partner: Italia che Cambia. Green Days Festival sostiene "Robin Wood"