METEO / Foehn, gelate e correnti artiche: il Piemonte nella morsa del freddo fuori stagione

Una nuova goccia fredda in quota si staccherà dal flusso principale e si porterà sull'Italia nella giornata di domani, persistendo per almeno tre giorni. Il Piemonte e il Cuneese saranno interessati per lo più da forti venti di Foehn e possibili gelate o brinate notturne. Pasqua invece dovrebbe essere caratterizzata da alta pressione e bel tempo primaverile.

Da oggi lunedì 30 marzo a giovedì 2 aprile

Il cielo sul Piemonte sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per nubi alte su pianure e Alpi occidentali e meridionali. Sulle Alpi settentrionali e in Valle d'Aosta tra oggi pomeriggio e domani si prevedono nevicate fino a bassa quota, anche se irregolari.

Le temperature resteranno ancora sotto la media del periodo: le massime, a parte oggi in cui saliranno temporaneamente fino a 18-19 °C in pianura, si manterranno attorno ai 15-17 °C. Le minime nelle pianure piemontesi e cuneesi scenderanno fino a 2-3 °C e localmente saranno ancora possibili gelate, soprattutto tra mercoledì e giovedì, nelle aree dove il vento si attenuerà del tutto. Attenzione quindi per le colture agricole del Cuneese e delle valli limitrofe.

Venti di Foehn a partire dal pomeriggio di oggi sulle Alpi, in estensione in serata a tutte le pianure piemontesi, e che mediamente dureranno fino a mercoledì. Le raffiche potranno raggiungere i 70 km/h.

Tendenza fine settimana di Pasqua

Il minimo di bassa pressione si colmerà venerdì e lascerà spazio a un promontorio anticiclonico con bel tempo e temperature in aumento, che dovrebbero garantire un ponte di Pasqua stabile e primaverile su tutto il Piemonte.

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