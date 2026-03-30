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Nell'uovo di Pasqua un lungo weekend di sole e temperature gradevoli
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Datameteo | 30 marzo 2026, 11:15

METEO / Foehn, gelate e correnti artiche: il Piemonte nella morsa del freddo fuori stagione

La goccia fredda in quota dominerà fino a giovedì con raffiche fino a 70 km/h e minime vicine allo zero nelle pianure cuneesi. Per Pasqua l'anticiclone porterà sole e clima primaverile sul ponte festivo

Gelo nei frutteti del Saviglianese (archivio, foto Ariaudo)

Gelo nei frutteti del Saviglianese (archivio, foto Ariaudo)

Una nuova goccia fredda in quota si staccherà dal flusso principale e si porterà sull'Italia nella giornata di domani, persistendo per almeno tre giorni. Il Piemonte e il Cuneese saranno interessati per lo più da forti venti di Foehn e possibili gelate o brinate notturne. Pasqua invece dovrebbe essere caratterizzata da alta pressione e bel tempo primaverile.

Da oggi lunedì 30 marzo a giovedì 2 aprile

Il cielo sul Piemonte sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per nubi alte su pianure e Alpi occidentali e meridionali. Sulle Alpi settentrionali e in Valle d'Aosta tra oggi pomeriggio e domani si prevedono nevicate fino a bassa quota, anche se irregolari.

Le temperature resteranno ancora sotto la media del periodo: le massime, a parte oggi in cui saliranno temporaneamente fino a 18-19 °C in pianura, si manterranno attorno ai 15-17 °C. Le minime nelle pianure piemontesi e cuneesi scenderanno fino a 2-3 °C e localmente saranno ancora possibili gelate, soprattutto tra mercoledì e giovedì, nelle aree dove il vento si attenuerà del tutto. Attenzione quindi per le colture agricole del Cuneese e delle valli limitrofe.

Venti di Foehn a partire dal pomeriggio di oggi sulle Alpi, in estensione in serata a tutte le pianure piemontesi, e che mediamente dureranno fino a mercoledì. Le raffiche potranno raggiungere i 70 km/h.

Tendenza fine settimana di Pasqua

Il minimo di bassa pressione si colmerà venerdì e lascerà spazio a un promontorio anticiclonico con bel tempo e temperature in aumento, che dovrebbero garantire un ponte di Pasqua stabile e primaverile su tutto il Piemonte.

Previsioni stagionali: https://www.datameteo.com/meteo/679-Stagionali_Aprile_2026.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate: https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html 

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Cuneo: www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo 

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