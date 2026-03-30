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Attualità | 30 marzo 2026, 09:01

Vicoforte accoglie i nuovi nati: cerimonia di gentilezza e lettura per 11 famiglie

Sindaco Gasco, assessori Nano e Tarò premiano i neonati con attestati, libri “Nati per Leggere” e calchi delle manine, coinvolgendo fratellini e volontari nella festa della comunità

Vicoforte accoglie i nuovi nati: cerimonia di gentilezza e lettura per 11 famiglie

Sabato 28 marzo su sedici famiglie invitate, undici si sono presentate con i loro bambini per ricevere l’omaggio dell’Amministrazione comunale di Vicoforte. 

Ad accoglierli, oltre al Sindaco Gasco ed alle assessore Barbara Nano e Daniela Tarò che hanno portato il saluto iniziale e guidato la cerimonia, erano presenti l’assessore Mario Viola, il Consigliere Ugo Garassino, alcuni volontari della biblioteca comunale diretta da Sara Rossi ed alcuni ragazzi del doposcuola gestito dal “Bosco delle Scoperte” di Fabiola Dutto che hanno collaborato nell’organizzazione.

I saluti iniziali hanno evidenziato il particolare delicato momento delle famiglie nell’accogliere e far crescere i loro piccoli bambini, l’importanza della parola “gentilezza” e dei comportamenti che ne devono conseguire e la rilevanza che il Comune assegna ai servizi che promuove e gestisce a favore delle famiglie e dei loro figli, vera speranza per il futuro anche per tutta la comunità Vicese.

A loro sono stati omaggiati un attestato nominativo della giornata, un libro per i “nuovi nati” quale invito alla lettura formulato nell’ambito dell’iniziativa nazionale “nati per leggere”, oltre ad un “calco delle manine dei neonati” come ricordo di questo particolare momento. Erano presenti anche i fratellini e le sorelline più grandi ed anch’essi hanno ricevuto un libro omaggio come invito alla lettura.

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