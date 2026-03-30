Carabinieri a scuola a Sant’Albano Stura: lezione su dipendenze e legalità

Mercoledì 25 marzo gli operatori dell’Arma dei Carabinieri hanno incontrato gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado di Sant’Albano Stura, dialogando in particolare sui temi delle dipendenze e dell’abuso di sostanze.

La lezione ha riguardato anche il funzionamento dell’Arma dei Carabinieri e la sua storia, e non è mancato lo spazio per le curiosità e le domande degli studenti.

I relatori hanno infine elencato quali comportamenti in generale costituiscono un fattore di rischio per le nuove generazioni, e quale condotta occorre evitare per non rischiare di incorrere in sanzioni disciplinari o semplicemente per evitare incidenti.

Anche quest’anno gli alunni e gli insegnanti del plesso ringraziano gli operatori dell’Arma dei Carabinieri per la loro competenza e per la disponibilità a venire incontro alle esigenze delle nuove generazioni.



