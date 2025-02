La poesia si trasforma in beneficenza: un libro ricorda l'albese Carlotta Talmacco

Ricordare significa dare un senso all'assenza, trasformarla in qualcosa di concreto. È con questo spirito che Matteo Portinaro, 35enne di Alba, ha deciso di dedicare il suo libro "Destinazione Cuore" a Carlotta Talmacco, scomparsa a 33 anni nel gennaio 2023. Un tributo che unisce parole e solidarietà, per onorare il suo ricordo e aiutare chi oggi lotta contro il cancro.

Carlotta (nella foto sotto), appassionata di basket e tamburina del Borgo San Lorenzo, ha lasciato un segno profondo in chi l'ha conosciuta. Infaticabile lavoratrice, con passione e dedizione ha contribuito a far crescere la cantina L'Astemia Pentita di Barolo, rendendola un luogo accogliente. "Il sorriso con cui ha ingentilito le nostre giornate fa luce nel buio di queste ore e illumina il suo ricordo", era stato il messaggio lasciato dalla cantina nel giorno della sua scomparsa.

Matteo Portinaro ha vissuto con Carlotta gli anni delle scuole elementari e, nel tempo, ha mantenuto il legame con i compagni di classe della 5ª A della Scuola Elementare Michele Coppino, che hanno scritto l'introduzione corale del libro. "Ricordo ancora bene il mattino in cui Luca, amico fraterno di una vita, mi scrisse quelle poche parole in cui mi diceva della scomparsa di un'amica come lei. Uno schianto su un cuore andato in frantumi in un secondo", racconta Matteo.

Nasce da qui il desiderio di trasformare il dolore in un'opportunità di ricordo e aiuto. "C'è chi pensa che ricordare significhi vivere nel passato, dimenticando il presente e ciò che verrà. Per me non è mai stato così. Tenere bene a mente quello che abbiamo vissuto, in ogni sua forma, bellezza e difficoltà, racchiude una ricchezza, una modalità per costruire un futuro migliore".

Il libro "Destinazione Cuore" raccoglie parole sincere, storie vissute, emozioni e pensieri, con l'obiettivo di mantenere viva la memoria di Carlotta. "Mai una parola fuori posto, mai una nota scomposta: il suo volto raccontava con semplicità disarmante la bellezza di una ragazza volata via troppo presto", aggiunge l'autore.

Il valore del libro non si ferma al ricordo. L’intero ricavato della vendita sarà devoluto alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, in un gesto che unisce la memoria di Carlotta a un aiuto concreto per chi lotta contro la malattia. "Ci sembrava il modo più giusto per onorare la sua presenza nelle nostre vite, facendo qualcosa di utile per chi oggi combatte" commenta Matteo.

"Destinazione Cuore" è un segno tangibile che trasforma l’assenza in presenza attraverso le parole e il sostegno concreto alla ricerca. "Carlotta aveva sempre un pensiero per gli altri, e questo libro è il nostro modo di restituire almeno una parte della sua generosità", conclude l'autore.

Il libro è disponibile su Amazon e può essere acquistato al seguente link.