World Obesity Day: l'ASL CN 2 sarà in piazza con attività di sensibilizzazione

Il 4 marzo ricorre il “World Obesity Day”, la giornata mondiale rivolta alla sensibilizzazione sull’obesità e il sovrappeso.

L’obesità rappresenta oggi uno dei principali problemi di salute a livello mondiale ed è una condizione ormai universalmente riconosciuta come fattore di rischio per le principali malattie croniche. La sua prevalenza è in costante e preoccupante aumento, andando a costituire una vera e propria emergenza. Purtroppo questo problema di salute coinvolge anche i bambini e gli adolescenti, con importanti ripercussioni sulla loro salute presente e futura.

Per comprendere la dimensione del fenomeno il Ministero della Salute promuove e finanzia alcuni sistemi di sorveglianza mirati ad avere dati aggiornati sulla condizione di salute dei cittadini. Per quanto riguarda i bambini, secondo l’indagine “Okkio alla Salute 2023” nell’ASL CN2 il 14,8% è in sovrappeso e il 7,9% è obeso; parallelamente, la “Sorveglianza PASSI 2022-2023” fa registrare che nel nostro territorio la popolazione adulta è per il 27,7% in sovrappeso e per l’8,5% in condizione di obesità. Un dato sovrapponibile ai valori nazionali e regionali.

Questi dati ci indicano chiaramente come nessuna fascia d’età sia esente da tale problematica: pertanto è fondamentale mettere in campo delle proposte per tentare di invertire il trend.

E’ per questo motivo che, in occasione di questa importante giornata, la Struttura di Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione e il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.), del Dipartimento di Prevenzione ASL CN2, hanno organizzato un’iniziativa gratuita per incentivare la popolazione ad adottare una corretta alimentazione e uno stile di vita attivo.

L’evento si terrà martedì 4 marzo:

– ad Alba, in piazza Duomo, dalle ore 9.00 alle ore 12.00

– a Bra, in via Cavour angolo via Principi di Piemonte (vicino alla Chiesa di San Rocco), dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Coloro che si presenteranno, troveranno operatori sanitari esperti che, grazie anche al supporto della Fondazione Ospedale Alba-Bra che mette a disposizione l’ambulatorio mobile e i suoi volontari, misureranno i parametri antropometrici e proporranno attività di educazione alimentare.

L’obiettivo di tale iniziativa è quello di sensibilizzare i cittadini su questo importante problema di salute e di fornire degli spunti per poter migliorare il proprio stile di vita, mangiando in modo equilibrato e tenendosi in movimento.