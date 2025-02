Rinnovo degli organi della Fondazione CrSavigliano: dal 3 marzo al 7 aprile sarà possibile presentare le candidature

Il consiglio generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano comunica che dal 3 marzo al 7 aprile i cittadini residenti, da almeno tre anni, nei comuni di Savigliano, Genola, Marene e Monasterolo di Savigliano, possono presentare la propria domanda di candidatura per la nomina a presidente e/o a componente del comitato di amministrazione.

La documentazione richiesta e le modalità sono disponibili sul sito www.fondazionecrs.it nel menù principale “Documenti per candidature” oppure presso la sede amministrativa della Fondazione in via Sant’Andrea 53 (palazzo Taffini) –II piano - Savigliano, previo appuntamento contattando il numero 0172/371862.

Le candidature dovranno pervenire improrogabilmente entro il 7 aprile 2025 tramite una delle seguenti modalità:

raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo della sede amministrativa (Via Sant’Andrea 53), indicando sulla busta la dicitura “Candidatura”.

PEC a fondazionecrs@legalmail.it , indicando nell’oggetto la dicitura “Candidatura”;

consegna a mano presso la sede amministrativa da parte dell’interessata/o, previo appuntamento, contattando il numero 0172/371862.”