Tesisquare premia il talento dei giovani studenti

Tesisquare, partner tecnologico leader nell’innovazione dei processi digitali, ha premiato l’eccellenza scolastica del Piemonte in occasione della cerimonia di consegna delle borse di studio tenutasi presso la Sala dei 100 del campus DIG421 a Roreto di Cherasco. Sono state assegnate 22 borse di studio, del valore di 500 euro ciascuna, agli studenti che si sono distinti per impegno e i risultati conseguiti nel percorso di studi. Per il secondo anno consecutivo, l'iniziativa ha visto un ampliamento del numero di borse erogate.

Quest'anno sono stati infatti inclusi gli indirizzi scientifici tradizionali, portando il totale a 22 premiati: 20 borse finanziate da Tesisquare e due dall’Associazione “Amici di Cecilia”, a conferma di una sinergia che unisce innovazione tecnologica e profondo valore umano.

L’evento è stato arricchito da importanti testimonianze: il Presidente di Tesisquare Giuseppe Pacotto, ha tenuto un intervento sull’Intelligenza Artificiale, sottolineando come la tecnologia debba essere uno strumento al servizio del talento umano per costruire il futuro. È seguito l’intervento del Provveditore agli Studi di Cuneo Umberto Pelassa, che ha evidenziato il valore istituzionale del progetto e l'importanza del dialogo tra scuola e impresa. Un momento di particolare rilievo è stato dedicato alla celebrazione del talento locale con la presenza della squadra del Liceo "Giolitti-Gandino", vincitrice della 17ª edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento (OCT).

L’iniziativa ha raccolto l’adesione di 10 scuole del territorio, consolidando il legame tra l’azienda e il mondo della formazione. Alla cerimonia hanno presenziato studenti, famiglie, docenti e Dirigenti Scolastici.

Di seguito l’elenco degli studenti assegnatari delle borse di studio TESISQUARE 2026

• IIS E. Guala, Bra: Aldo Cabutto, Denis Gazulli

• LS Giolitti - Gandino, Bra: Riccardo Arossa, Flavio Barbero, Diego Lo Bello

• IIS G.Vallauri, Fossano: Edoardo Casanova, Simone Faudarole, Riccardo Ferrero, Eduard Secara

• LSS L. Cocito, Alba: Filippo Peano, Sofia Scaparone

• IIS L. Einaudi, Alba: Sara Cavallotto

• IIS Denina Pellico Rivoira, Saluzzo: Gabriele Rosso

• ITIS Delpozzo, Cuneo: Andrea Gastaldi, Luca Bertolotti, Andrea Verra

• IISS Baldessano-Roccati, Carmagnola: Stefano Biora, Marcello Lavagno

• IIS J.C.Maxwell, Nichelino: Gabriele tedesco

• ITIS Pininfarina, Moncalieri: Simone Delbosco, Arianna Teodora Hardei, Andrea Scavuzzo

Il progetto, frutto della collaborazione tra Tesisquare e la Fondazione DIG421, si è confermato un pilastro dell'impegno sociale del Gruppo verso le nuove generazioni, arricchito dal contributo dell’Associazione “Amici di Cecilia”.

CHI SONO

Fondata da Giuseppe Pacotto a Bra nel 1995, Tesisquare è tra i principali provider di soluzioni tecnologiche per la supply chain, studiate per ottimizzare le performance in network aziendali estesi e complessi, garantendo l’eccellenza operativa lungo tutta la catena del valore e su tutti gli attori coinvolti, quali produttore, distributore, consumatore e altri stakeholder. Con una presenza in oltre 40 Paesi, l’azienda è costantemente impegnata nell’implementazione di piattaforme e soluzioni innovative, investendo circa l’8,5% del fatturato in R&D. Conta tra i propri clienti le principali realtà del settore fashion, della GDO e della logistica a livello nazionale e internazionale. Per maggiori informazioni www.tesisquare.com