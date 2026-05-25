AEA – Aircraft Engineering Academy e Istituto Aeronautico Locatelli, nasce a Bergamo un percorso condiviso per rafforzare la formazione aeronautica

AEA – Aircraft Engineering Academy annuncia l’avvio di un percorso di collaborazione con l’Istituto Aeronautico Locatelli di Bergamo, storica realtà formativa che nel corso degli anni ha rappresentato un punto di riferimento nel panorama dell’istruzione aeronautica italiana.

Il progetto nasce dalla volontà comune di dare continuità al lavoro costruito nel tempo da Alessandro Cianciaruso Presidente e Amministratore Delegato di AEA e dal Prof. Giuseppe Di Giminiani, che con passione, competenza e visione ha contribuito alla crescita dell’Istituto Locatelli, formando generazioni di studenti e professionisti del settore. L’obiettivo è accompagnare in modo graduale un passaggio di testimone fondato sulla condivisione di valori, progettualità e responsabilità educativa, mantenendo salda l’identità dell’Istituto e aprendo nuove opportunità di crescita per gli studenti.

AEA metterà a disposizione il proprio know-how, le proprie relazioni internazionali e le competenze maturate nel settore aeronautico e nella formazione specialistica, con l’intento di rafforzare ulteriormente l’offerta educativa e ampliare le prospettive future dell’Istituto Aeronautico Locatelli. La collaborazione guarda alla qualità della formazione, al rapporto con il mondo del lavoro e alla capacità di preparare figure professionali in linea con l’evoluzione del comparto aeronautico.

“Crediamo profondamente nel valore della continuità e nel rispetto della storia costruita fino a oggi. Questo percorso rappresenta l’incontro tra esperienza, tradizione e nuove energie, con l’obiettivo comune di offrire agli studenti opportunità sempre più qualificate e vicine alle evoluzioni del mondo aeronautico”, ha dichiarato il Dott. Alessandro Cianciaruso. “Ringrazio personalmente il Prof. Di Giminiani, che resta saldamente alla guida dell’Istituto Locatelli, per aver visto in noi un partner capace di dare continuità a questo eccellente percorso, che da più di 37 anni si attesta tra i migliori presenti nel nostro Paese”.

La collaborazione tra AEA e Istituto Aeronautico Locatelli assume valore anche alla luce della crescente richiesta di competenze specialistiche nel settore aeronautico, comparto che richiede percorsi formativi solidi, aggiornati e capaci di coniugare preparazione tecnica, cultura professionale e visione internazionale.

“La formazione aeronautica richiede metodo, rigore e capacità di guardare al futuro. Il nostro impegno sarà quello di mettere gli studenti nelle condizioni di crescere dentro un percorso serio, concreto e coerente con le esigenze del settore. Vogliamo contribuire a rafforzare il legame tra scuola, competenze professionali e opportunità lavorative, preservando il valore storico dell’Istituto Locatelli e accompagnandone lo sviluppo con responsabilità”, ha aggiunto il Dott. Alessandro Cianciaruso.

A seguire, il Prof. Giuseppe Di Giminiani, Preside del Polo Scolastico Antonio Locatelli, ha espresso soddisfazione per l’avvio della collaborazione: “Siamo contenti di questa collaborazione, che ci proietta verso un migliore inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni aeronautiche post-diploma”.

Il progetto verrà sviluppato progressivamente nei prossimi mesi, nel segno della collaborazione, della stabilità e della valorizzazione delle persone che hanno contribuito alla crescita dell’Istituto Aeronautico Locatelli. L’intento è costruire un percorso capace di unire l’esperienza maturata in oltre tre decenni di attività formativa con nuove competenze, nuove relazioni e una prospettiva sempre più orientata al futuro dell’aeronautica italiana. https://training-aea.it/en/