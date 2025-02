Approvato bilancio di previsione 2025, Sacchetto (Fdi): "Riduzione dei debiti e no all’aumento delle tasse"

Nella giornata di ieri, 26 febbraio, il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato in via definitiva il bilancio di previsione 2025 e tutti i documenti ad esso collegati.

Nel corso del dibattito le opposizioni hanno accusato la giunta e la maggioranza che governano la Regione di non avere ben chiara una visione di futuro per il territorio e di attingere troppo da quelle che sono le risorse una tantum (pnrr) ed europee in genere.

“In realtà – sottolinea il consigliere Claudio Sacchetto – come peraltro approfondito ampiamente nelle Commissioni dedicate al bilancio, le risorse allocate per il 2025 sono in linea con quelle dell’anno precedente ed in alcuni casi in aumento, come ad esempio per la formazione professionale. Inoltre la strategia della Giunta regionale e della maggioranza in Consiglio è ben orientata verso il perseguimento delle migliori condizioni per fare impresa e per tutelare le famiglie, i dati economici degli ultimi anni evidenziano la bontà di queste scelte”.

Dopo un esame approfondito nelle commissioni consiliari, la terza ha visto la presenza di 8 assessori con oltre 7 ore e mezza di discussione che ne fa la seconda più attiva dopo la Prima (bilancio), il testo è approdato in Aula dove è stato infine approvato.

“Il bilancio 2025 – conclude Sacchetto – risulta essere ben equilibrato e pone il Piemonte come una delle Regioni che meglio allocano le risorse dei fondi europei. Inoltre, a differenza di altre Regioni, non sono state aumentate le tasse regionali e si continua a ridurre l’indebitamento dell’ente salvaguardando i servizi”.