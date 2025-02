Rinasce il Circolo del Partito Democratico di Borgo San Dalmazzo e delle Valli Stura, Gesso e Vermenagna

Lo scorso 4 gennaio si è ricostituito il circolo del Partito Democratico di Borgo e Valli.

Un importante segnale politico che ha lo scopo dichiarato di dare voce ai tanti elettori del Partito Democratico presenti sul territorio, i quali hanno dato fiducia al partito, anche in un momento molto sfavorevole come quello delle ultime elezioni regionali e prima delle elezioni politiche.

Questo risultato ci conforta e ci fa sentire la responsabilità di dover dare un riferimento chiaro e territoriale alle elettrici e agli elettori che si sono chiaramente espressi con il voto.

Fin dal 2007, quando nacque il Partito Democratico, la sua diffusione sul territorio ne ha rappresentato la forza e la capacità di interagire con le comunità locali. Da questi elementi si deve ripartire con coraggio e determinazione.

Solo la vicinanza alle richieste di coloro che abitano le nostre valli e le nostre città ci può consentire di agire nel modo e nella direzione giusta, orientati a dare le risposte necessarie alle tante richieste che, oggi più che mai, emergono forti.

Il Circolo non vuole essere solo un luogo dove i grandi temi nazionali o internazionali trovano uno spazio di discussione locale, ma anche analizzare le necessità locali e portarle ai livelli regionali e nazionali. Intende anche divenire un luogo di crescita personale, attraverso gli approfondimenti tematici e la formazione puntuale.

L’obiettivo è far cresce una classe dirigente locale in grado di interpretare la complessità del nostro tempo, elaborare le risposte necessarie e acquisire la capacità negoziale per rendere tali risposte, capaci di incidere positivamente sul futuro delle nostre comunità.

Con l’occasione ricordiamo che il Partito Democratico ha avviato la sua fase congressuale che porterà il Circolo di Borgo e le Valli ad eleggere il suo segretario il 13 marzo 2025. Invitiamo pertanto tutte le persone interessate a scriverci alla mail borgodemocratica@gmail.com per iscriversi o per chiedere di essere inseriti nella mailing list che aggiornerà in tempo reale sulle iniziative e le scelte del PD.