Sobrero (Lista Civica Cirio Presidente PML): “250mila euro in più ai comuni e ad altri enti locali per l’acquisto di scuolabus”

Approvato l’emendamento al Bilancio di Previsione 2025-2027, presentato dal Gruppo Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale, per sostenere i Comuni e gli altri enti locali piemontesi nell’acquisto di scuolabus: l’emendamento prevede lo stanziamento di ulteriori 250mila euro da assegnare ai comuni tramite bando, come previsto dalla LR 23/1989.

“Tra le principali necessità dei Comuni, individualmente o in forma aggregata, – spiega il Consigliere Daniele Sobrero – c’è quella dell’acquisto di mezzi per il trasporto degli studenti. Si tratta di una necessità che sarà sempre più impellente, vista anche la progressiva verticalizzazione, gli accorpamenti degli istituti scolastici e la diminuzione degli alunni che renderanno necessari, in prospettiva, spostamenti sempre maggiori”.

“Con questo emendamento rispondiamo alle sollecitazioni di tanti amministratori locali – conclude Sobrero -, che ci hanno segnalato le difficoltà nel trasporto scolastico e offriamo opportunità soprattutto ai piccoli comuni, in aggiunta alle risorse che la Regione stanzia annualmente in questo ambito”.