Bilancio 2025, Sacchetto (Fdi): "Il Consiglio regionale ha approvato gli ordini del giorno proposti dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e dalla maggioranza"

In occasione dell’approvazione della Legge di bilancio 2025 il Consiglio Regionale ha approvato degli ordini del giorno collegati al documento finanziario proposti dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ed in generale dalla maggioranza consiliare.

“Tali documenti – ricorda il consigliere Claudio Sacchetto – impegnano la Giunta regionale a perseguire obiettivi e politiche, anche di finanziamento, in varie materie come l’abbattimento delle barriere architettoniche, il sostegno all’apicoltura professionale, alle PMI, la sicurezza nelle stazioni ferroviarie, il sostegno ai volontari Vigili del fuoco, le risorse per le fragilità sociali e i disturbi alimentari, le risorse per nuove attività legislative, la valorizzazione del sistema museale piemontese, ai diritti degli animali come la prevenzione del randagismo ed il possesso responsabile dei cani da parte dei proprietari”.

Nello specifico con l’odg 118 “Realizzazione dei lavori di adeguamento strutturale e tecnologici nelle stazioni piemontesi per garantire il servizio PRM (persone a ridotta mobilità)” si richiede un impegno della Giunta per accelerare il percorso di abbattimento delle barriere architettoniche da parte di Rfi nelle stazioni piemontesi.

Con il documento 166 “Sostegno all’apicoltura piemontese” viene sottolineata le necessità di implementare le risorse per gli apicoltori professionali in luogo delle problematiche legate al clima intervenute negli ultimi anni.

L’Odg 172 “Iniziative per promuovere il welfare aziendale, anche in favore delle PMI” si impegna la Giunta ad istituire iniziative per la costruzione di piani di welfare, di contributo agli investimenti per la gestione dei piani medesimi, compreso gli interventi formativi in favore del management, nonché di incentivazione del welfare territoriale e sociale anche attraverso reti pubblico-privato.

Con il 177 “Misure per il potenziamento della sicurezza nelle aree delle stazioni ferroviarie del Piemonte” si prevede di coinvolgere le Prefetture del territorio piemontese e i competenti Ministeri del Governo nazionale per l’istituzione di un tavolo di confronto finalizzato all’individuazione di misure concrete per il contrasto della criminalità e del degrado nelle aree ferroviarie, a valutare il potenziamento delle attività di controllo e vigilanza, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale e a promuovere iniziative finalizzate al ripristino della legalità, garantendo la sicurezza degli utenti del servizio ferroviario e dei cittadini che fruiscono delle aree limitrofe alle stazioni, a valutare la possibilità di un sostegno economico da parte della Regione Piemonte per l’implementazione di strumenti di sorveglianza e il rafforzamento della presenza delle Forze dell’Ordine nelle zone più critiche.

Con i documenti 179, 181 e 182 si prevede un impegno della Giunta a reperire nelle prime variazioni di bilancio utili ad intervenire implementando le risorse per le fragilità sociali, per i corsi di formazione dei Vigili del fuoco volontari e per la prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.

Infine con l’Odg 188 si impegna la Giunta regionale ad attivarsi per sostenere il sistema museale regionale con un incremento delle risorse.

“Questi Ordini del giorno collegati alla Legge di bilancio – conclude Sacchetto – sottolineano l’attività a 360 gradi della maggioranza consiliare e nello specifico del Gruppo di Fratelli d’Italia sulle questioni che riguardano il governo del Piemonte”.