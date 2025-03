L'Avis Bra rinnova il direttivo: eletto presidente Armando Verrua

Il gruppo Avis Bra, insieme ai gruppi di Cervere, Narzole, Pocapaglia e Sommariva Perno, ha rinnovato le proprie cariche sociali per il quadriennio 2025-2028. L’elezione del nuovo direttivo è avvenuta domenica 23 febbraio, durante la 78ª Assemblea dell’associazione, che ha visto un’ampia partecipazione di associati e simpatizzanti. Alla presenza di amministratori pubblici, l’incontro ha permesso di ripercorrere l’intensa attività svolta nel 2024, ma ha anche proiettato l’attenzione sulle sfide future, tra cui l’allestimento della nuova sede di via Goito, che verrà prossimamente messa a disposizione dall’ASL CN2.

Venerdì 28 febbraio, nella prima riunione del nuovo direttivo, i membri hanno proceduto all’elezione delle cariche principali, assegnate all’unanimità. Il nuovo presidente è Armando Verrua, affiancato dal vicepresidente Provera Sergio, dalla segretaria Cassine Stefania, dal tesoriere Bordese Riccardo e dall’addetto contabile Enria Alberto. A comporre il direttivo ci saranno anche Anselmo Francesca, Antonienka Maryia, Banchio Cristina, Bertola Federico, Gerbaldo Roberto, Gullino Domenico, Isaia Loris, Malena Silvio, Mangino Maurizio, Marciano Lorena, Messa Luciano, Pandolfo Roberto, Quaglia Paolo Francesco, Sibona Giuseppe, Tibaldi Rosangela, Torta Maurizio, Verrua Patrizia, Viglione Sergio e Volpe Fabio.

Nel giorno del rinnovato insediamento, Armando Verrua ha ringraziato tutti i membri del nuovo direttivo per la loro disponibilità, ricordando l’importanza del lavoro svolto dai tanti volontari e amici dell’Avis Bra, che garantiscono il buon funzionamento dell’associazione. "I prossimi quattro anni saranno intensi per la vita dell’Avis, ma ci sono tutte le premesse per affrontare al meglio le sfide future. Invitiamo tutti a seguire le nostre iniziative finalizzate alla promozione della donazione del sangue."

Con un nuovo assetto e una sede in arrivo, Avis Bra si prepara a continuare il suo impegno nella promozione della solidarietà e nella sensibilizzazione sulla donazione, con il sostegno di una comunità sempre più partecipe.