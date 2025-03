Volley A2M. Macerata-Cuneo 0-3, Battocchio sui playoff raggiunti: "Ce li siamo meritati" [VIDEO]

Matteo Battocchio analizza con lucidità e pacata contentezza la cavalcata vincente dei suoi ragazzi in quel di Macerata: "Sono molto contento dei ragazzi, ai quali faccio i complimento per la prestazione. Che dopo può sembrare scontata, ma se si guarda il percorso in campionato di Macerata in casa non è affatto così. Per me una vittoria che non solo vale non doppio, ma il triplo"

Playoff matematici per la MA Acqua S.Bernardo ed il coach esulta: "Sono stra-felice di aver raggiunto i i playoff, ce li meritiamo per il lavoro svolto in un anno davvero duro. Lo merita la società, che ci ha aspettato in alcune situazioni, e lo merita lo staff perché sta facendo un super lavoro. Ma soprattutto questi playoff li meritano i giocatori, perché ognuno di loro ha messo la maglia di Cuneo davanti alla salute personale anche per molto tempo. Sono molto grato ed orgoglioso di loro".

Ed il bello deve ancora venire. Per Battocchio, "stiamo mettendo ancora degli step importanti per crescere e questa è una cosa molto positiva".

LA VIDEO INTERVISTA A MATTECO BATTOCCHIO QUI SOTTO: