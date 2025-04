Da Cuneo a Imperia passando per Tenda e Ventimiglia, Arenaways domenica 4 maggio sperimenta i suoi treni sulla Ferrovia delle Meraviglie

"Domenica 4 maggio Arenaways effettuerà una corsa-prova lungo la ferrovia delle Meraviglie, attraversando il Col di Tenda.

Il treno partirà da Cuneo ed effettuerà le fermate di Limone Piemonte, Tende, Breil-sur-Roya, Ventimiglia con arrivo a Imperia".



L'annuncio della compagnia di trasporti su ferro privata, che serve già in provincia la tratta Cuneo-Saluzzo-Savigliano, riaccende le speranze per una linea che sebbene eletta luogo del cuore Fai, presenta non poche criticità, spesso espresse dai pendolari attraverso i relativi comitati, nonchè dalle stesse istituzioni territoriali.

"Questa corsa - spiegano da Arenaways in una nota - sarà propedeutica allo sviluppo di treni commerciali, cosiddetti charter o a mercato, che porteranno alla creazione di pacchetti turistici ad hoc, sfruttando il fascino di una ferrovia considerata tra le più belle del mondo".



Al momento si tratta quindi di un'abilitazione del personale sulla tratta, che in futuro potrebbe rientare in un progetto di valorizzazione.



La linea finora è servita da Trenitalia con 4 coppie di treni, e anche nella passata stagione invernale ha visto l'impegno da parte della Regione Piemonte per l'attivazione di navette integrative tra Limone e Tenda per i turisti dello sci.



L'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi commenta: "Bene la sperimentazione per un servizio che se mai ci sarà, sarà in più e non toglie nulla al servizio passeggeri e trasporto tradizionale. Sulla linea abbiamo iniziato nel 2019 con due coppie di treni per arrivare a oggi con 4 coppie, che sono il massimo sostenibile con la velocità consentita. A ridurla al minimo, come noto, sono i problemi infrastrutturali che fintanto che non si risolvono non si può aumentare. Oltre alle complicazioni di una linea a binario unico, è mista con il personale francese e ad oggi oltre alle 4 coppie non ce ne stanno altre. E' il risultato di un lavoro fatto insieme ai comitati pendolari sia liguri che piemontesi".

Il treno domenica percorrerà la Val Vermenagna verso Limone e passerà per Robilante e Vernante, il famoso paese dei murales di Pinocchio, arrampicandosi poi sulla sua spettacolare galleria elicoidale, la prima delle quattro presenti lungo la tratta. Dopo Limone, perla del turismo sciistico ed escursionistico delle Alpi Marittime, il treno risalirà verso il Col di Tenda per poi allungare sulla tratta più scenografica, fra le gole dei fiumi Roya e Bévéra. Qui si trova il musée Départemental des Merveilles, un museo come nessun altro, dove poter tornare indietro nel tempo e ripercorrere le orme dell’uomo neolitico. Quindi andrà verso sud, in direzione di Breil, dove il Roya si allarga diventando un piccolo lago, con il vecchio borgo attorno alla chiesa barocca di Santa Maria. Attraversando villaggi di pietra nascosti e abbarbicati, arriverà in Liguria, al mare, via Ventimiglia, Sanremo, proseguendo fino a Imperia.

«Siamo felici e anche un po' emozionati per questo viaggio di formazione del nostro personale - ha dichiarato il direttore generale Matteo Arena - I treni charter rivestono una parte rilevante del nostro business plan ed un collegamento unico al mondo come la Cuneo-Limone Piemonte-Breil/Roya-Imperia si sposa perfettamente con la tipologia di esperienza ferroviaria che vorremmo offrire. Crediamo da sempre che il treno sia la chiave per la mobilità del futuro e che i collegamenti turistici debbano poter beneficiare della miglior qualità e innovazione possibile».