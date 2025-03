La Giunta braidese riceve il neo Cavaliere della Repubblica Franco Cocuzza

Come da tradizione, la Giunta comunale ha ricevuto questa mattina, martedì 4 marzo, l’ultimo braidese in ordine di tempo insignito di una importante onorificenza. Si tratta del luogotenente comandante presso il nucleo comando della Compagnia Carabinieri di Bra Franco Cocuzza, in pensione dallo scorso anno, che a dicembre ha ricevuto dal presidente Sergio Mattarella il titolo di Cavaliere della Repubblica.

“Abbiamo ritenuto giusto congratularci con il luogotenente Cocuzza per il merito conseguito e ringraziarlo per quanto fatto a favore della collettività, attività che prosegue grazie al suo grande impegno nel volontariato”, il commento del sindaco Gianni Fogliato.