Paura di non essere all'altezza? A Busca si parlerà di autostima con le psicologhe di Noi4you Cuneo

“Troppo spesso la risposta è: “non sono all'altezza”. Senso di inadeguatezza, demotivazione e scarsa stima di sé influenzano le scelte di molte di persone, donne e uomini.

"Per questo, alla vigilia dell'8 marzo, abbiamo organizzato una serata su questa “paura di non essere all'altezza e sull'importanza dell’autostima” - spiegano le donne del Comitato Un'altra Busca è possibile - “L’autostima è un importante mezzo da sviluppare e potenziare, per promuovere la fiducia in se stessi sul piano individuale, culturale, professionale e - perché no? - riguardo all’impegno pubblico e politico.”.

Venerdì 7 marzo, vigilia della Giornata della donna, Un'altra Busca è possibile si rivolge a tutti, donne e uomini, giovani e adulti, ed invita a partecipare all'incontro che si terrà alle 20,45 nello Spazio Incontri di Porta Santa Maria a Busca: le psicologhe e psicoterapeute Luisa Bertola e Monica Marro dell'associazione Noi4you Cuneo, offriranno spunti per riflettere sull'autostima ed utili suggerimenti per farla crescere superando l'idea, spesso immotivata, di “non essere all'altezza”.

“Ci pare un argomento di grande attualità, per consentire di impegnarsi e perseguire i propri ideali al di là delle delusioni o della paura del giudizio degli altri, per trovare le risorse e superare il senso di inferiorità che abita senza motivo molte persone”.

Un doppio incoraggiamento al Comitato Un’altra Busca è possibile a non sentire l’inadeguatezza: a novembre, la neosindaca di Piasco Stefania Dalmasso, che al termine dell'incontro con il gruppo ha detto: “Non pensate che chi è amministratore abbia più capacità di voi!”; e la consigliera regionale Giulia Marro, ospite a metà gennaio delle donne del gruppo, ha ammesso: “Quando sono stata eletta mi chiedevo se avrei avuto la competenza per questo ruolo, ma poi ho constatato che il livello di preparazione dei colleghi è piuttosto basso...”

La partecipazione all'incontro è aperta a tutti. L'ingresso è gratuito.

per ulteriori info scrivere a unaltrabusca@gmail.com