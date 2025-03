Numero verde: costo, funzionamento e vantaggi

Il numero verde è un servizio fino a poco tempo fa esclusivo delle grandi aziende ed enti pubblici, ma ad oggi utilizzato ampiamente anche da professionisti e piccole e medie imprese.

Si tratta di uno strumento che permette agli utenti di effettuare telefonate senza sostenere alcun costo, poiché è il destinatario a farsi carico delle spese, ed è di fondamentale importanza per il successo di un’azienda.

Per capire, però, concretamente come incrementare le vendite grazie al numero verde, bisogna prima capirne il funzionamento e i benefici che esso porta con sé. Vediamoli quindi insieme.

A cosa serve il numero verde

Il numero verde è un servizio fondamentale per i professionisti e per le aziende di qualsiasi dimensione, poiché consente di:

Aumentare le vendite : come accennato, integrare un canale di contatto gratuito nelle campagne di marketing può essere una strategia molto efficace per ottimizzare i risultati delle iniziative pubblicitarie. Tale servizio stimola la curiosità delle persone e le invita a mettersi in contatto direttamente con l’azienda per conoscere maggiori dettagli su promozioni e iniziative, trasformando un semplice interesse in una potenziale vendita;

: come accennato, integrare un canale di contatto gratuito nelle campagne di marketing può essere una strategia molto efficace per ottimizzare i risultati delle iniziative pubblicitarie. Tale servizio stimola la curiosità delle persone e le invita a mettersi in contatto direttamente con l’azienda per conoscere maggiori dettagli su promozioni e iniziative, trasformando un semplice interesse in una potenziale vendita; Fidelizzare i clienti : un numero verde è fondamentale anche per fidelizzare i clienti, poiché permette loro di sentirsi valorizzati. Le persone apprezzano le aziende che offrono canali di comunicazione gratuiti, poiché dimostrano attenzione e disponibilità, creando un legame più forte e duraturo con la clientela;

: un numero verde è fondamentale anche per fidelizzare i clienti, poiché permette loro di sentirsi valorizzati. Le persone apprezzano le aziende che offrono canali di comunicazione gratuiti, poiché dimostrano attenzione e disponibilità, creando un legame più forte e duraturo con la clientela; Ottenere informazioni utili : questo servizio consente sia di accedere alla rubrica dei chiamanti che di scaricare file relativi alle telefonate (tra cui la durata, gli argomenti più richiesti e il livello di soddisfazione). Tali informazioni sono cruciali per migliorare il servizio clienti e individuare le aree più critiche;

: questo servizio consente sia di accedere alla rubrica dei chiamanti che di scaricare file relativi alle telefonate (tra cui la durata, gli argomenti più richiesti e il livello di soddisfazione). Tali informazioni sono cruciali per migliorare il servizio clienti e individuare le aree più critiche; Ottimizzare il proprio servizio clienti : il numero verde è un servizio fondamentale per ottimizzare l’assistenza clienti. Infatti, consente di smistare le chiamate tra i diversi reparti, permettendo ai clienti di selezionare direttamente l’opzione desiderata, senza dover attendere o sovraccaricare il centralino. In questo modo, è possibile ottimizzare i tempi e gestire le richieste in modo più fluido, migliorando la customer experience;

: il numero verde è un servizio fondamentale per ottimizzare l’assistenza clienti. Infatti, consente di smistare le chiamate tra i diversi reparti, permettendo ai clienti di selezionare direttamente l’opzione desiderata, senza dover attendere o sovraccaricare il centralino. In questo modo, è possibile ottimizzare i tempi e gestire le richieste in modo più fluido, migliorando la customer experience; Rispondere da ogni parte del mondo: è possibile telefonare a un numero verde italiano solo dall’Italia, ma è possibile ricevere le chiamate in qualsiasi parte del mondo. Ciò rappresenta un vantaggio importante per chi viaggia spesso, per chi ha diverse sedi dislocate nel mondo oppure si avvale di operatori che lavorano al di fuori dei confini nazionali.

Come funziona un numero verde

Il numero verde non è una linea telefonica autonoma, ma un servizio che consente di reindirizzare le chiamate verso un numero tradizionale, fisso, mobile oppure Voip (cioè Voice over Internet Protocol, una tecnologia che permette di ricevere e gestire le chiamate tramite la connessione internet).

Questo significa che le chiamate effettuate al numero verde vengono inoltrate a un recapito già esistente, che continua a ricevere anche le chiamate dirette. Per ottenere un numero verde, è sufficiente rivolgersi a un provider specializzato che offre tale servizio. Non è necessario alcun intervento tecnico specifico né l’installazione di nuovi dispositivi.

Quanto costa un numero verde

Il costo di un numero verde dipende da diversi fattori. In genere, i provider offrono pacchetti con un numero di minuti mensili prestabiliti. Tuttavia, esistono anche soluzioni in cui la tariffazione avviene in base alle chiamate effettivamente ricevute.

Oltre al piano base, bisogna considerare eventuali servizi aggiuntivi che possono incidere sul prezzo finale. Ad esempio, la possibilità di scegliere un numero mnemonico (ovvero una sequenza di cifre facile da ricordare) comporta un costo maggiore ma può favorire un aumento delle chiamate.

Altri servizi opzionali che influenzano il costo del servizio sono i messaggi vocali personalizzati, che consentono di accogliere i clienti con un saluto professionale o di fornire informazioni utili durante l’attesa, ecc. Infine bisogna considerare i costi di attivazione, se previsti, da pagare solo al momento della sottoscrizione del contratto.