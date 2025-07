Conduttore di generatori di vapore: un obbligo che può diventare opportunità

Nel mondo dell’artigianato e della piccola impresa, dove ogni investimento di tempo e risorse deve essere mirato, spesso la formazione tecnica viene vissuta come un adempimento. È il caso del corso per conduttori di generatori di vapore, oggi indispensabile per rispettare le normative sulla sicurezza degli impianti termici. Tuttavia, dietro a questo obbligo si nasconde un’opportunità concreta: rafforzare competenze che rendono l’impresa più autonoma, sicura e competitiva.

Per supportare le aziende in questo percorso, il CFP Cemon, in collaborazione con Confindustria e Apro Formazione, lancia un nuovo corso abilitante per la conduzione di generatori di vapore, rivolto a lavoratori e operatori che devono acquisire – o aggiornare – le abilitazioni richieste dalla legge.

Il corso sarà presentato presso la sede CFP Cemon di Fossano ma svolto la sede di Apro ad Alba con moduli formativi calibrati sui tre livelli di patentino:

1° grado: per la conduzione di generatori di qualsiasi tipo e potenza e di qualsiasi superficie.

2° grado: per impianti a vapore con produzione fino a 20 tonnellate/ora o aventi superficie di riscaldamento non superiore a 500 mq.

3° grado: per piccoli generatori (max 3 t/h e 12 bar o aventi superficie di riscaldamento non superiore a 100 mq).

La formazione segue le direttive del D.M. 7 agosto 2020 n. 94 e si integra con i requisiti europei della PED (Pressure Equipment Directive), garantendo una preparazione conforme e spendibile su tutto il territorio nazionale.

Grazie a un approccio pratico e operativo, il corso non si limita alla teoria: i partecipanti durante le ore di stage lavorano su impianti reali e vengono seguiti da tutor esperti del settore, con l’obiettivo di trasferire competenze utili da subito sul campo.

Per le imprese, non si tratta solo di adempiere a un obbligo: è un modo per valorizzare il proprio personale, migliorare la sicurezza in azienda e affrontare le sfide produttive con personale qualificato e abilitato.

Per dettagli su requisiti, contenuti e calendario delle lezioni, è possibile visitare il sito cfpcemon.it/v/formazione/conduttore-generatori-di-vapore