Smart Village: ad Alba il 14 luglio un incontro per scoprire come costruire strategie di sviluppo intelligente

Che cos’è e come si crea una Strategia Smart Village? Come muovere i primi passi verso la costruzione di progetti che coinvolgano comunità e attori locali nella ricerca di soluzioni “intelligenti” alle necessità specifiche del nostro territorio?

Di questo si parlerà il prossimo 14 luglio 2025, dalle ore 14.30 alle 17.30, presso la Sala “Alba” dell’Associazione Commercianti Albesi (Piazza San Paolo 3, Alba), in occasione dell’incontro “Aspettando i Bandi Smart Village”, organizzato dal GAL Langhe Roero Leader, in collaborazione con la Camera di commercio di Cuneo.

Imprese, stakeholder, associazioni, enti locali, professionisti, cittadini avranno modo di conoscere da vicino il percorso di informazione e accompagnamento che il GAL proporrà in concomitanza all’apertura dei prossimi Bandi di finanziamento “Smart Village”, previsti dalla Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027: un momento introduttivo di confronto pensato per fornire informazioni utili a tutti i soggetti interessati, così da garantire una preparazione adeguata in merito ad ambiti tematici di intervento, regole, approccio partecipativo e di co-costruzione dei progetti, modalità di partecipazione e fasi del percorso. Per tutti gli aspetti tecnici e metodologici, opereranno a fianco del GAL i consulenti di Weco, impresa sociale specializzata in capacity building, formazione e facilitazione.

“Crediamo fortemente in questo nuovo strumento di sviluppo, che mette le comunità locali al centro e si basa su parole chiave come digitalizzazione, sostenibilità e partecipazione” – dichiara Massimo Gula, Presidente del GAL Langhe Roero Leader. “Da parte nostra, metteremo in campo tutte le risorse umane e finanziarie per supportare al meglio coloro che vorranno scommettere sugli Smart Village, cercando fin da ora di semplificare il più possibile l’adesione ai Bandi con un accompagnamento costante e attento alle esigenze di ogni progetto”.

“In un momento storico in cui il radicamento territoriale incontra le sfide dell’innovazione, la Camera di commercio di Cuneo sostiene il processo di costruzione degli Smart Village” - afferma il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto. “Crediamo che il coinvolgimento attivo di imprese, istituzioni e cittadini sia la chiave per generare modelli di sviluppo inclusivi e sostenibili, capaci di valorizzare le specificità locali. La nostra partecipazione a questa iniziativa, insieme al GAL Langhe Roero Leader, è espressione di una visione condivisa che mette al centro la collaborazione, la digitalizzazione e la crescita partecipata del territorio."

Chiunque sia interessato – a vario titolo – ad approfondire le nuove opportunità di finanziamento e sviluppo, è invitato ad iscriversi compilando entro il prossimo 7 luglio il form all’indirizzo https://forms.gle/EcFzFQfR7peLTga68 .