Savigliano, il Comune lancia il concorso: chi vuole riprodurre la “Salsa verde Santa Rosa”?

Il Comune di Savigliano lancia un "concorso" per la miglior interpretazione della “Salsa verde Santa Rosa”, in occasione dei 200 anni dalla morte del celebre patriota.

In uno dei ricettari storici della famiglia Derossi di Santa Rosa si conserva una ricetta molto precoce, forse la più antica ad oggi ritrovata in Piemonte, di salsa verde. Il bagnet verd, come noto, è un caposaldo della cucina tradizionale piemontese e la versione “Santa Rosa” è molto particolare per ingredienti. La ricetta, però, non contiene dosi precise.

Per questo, nella prospettiva di identificare una ricetta riconoscibile e definita di questa prelibatezza, che possa diventare un prodotto saviglianese da spendere nei ristoranti del territorio e nelle case, il Comune invita ristoratori e gastronomie a partecipare ad una sorta di "concorso" per la migliore interpretazione della Salsa Verde Santa Rosa. L'obiettivo, in altre parole, è quello di tentare di riprodurre la ricetta originale.

Gli interessati dovranno compilare il modulo della manifestazione d'interesse disponibile sul sito internet del Municipio (o presso l’Ufficio Cultura a palazzo Taffini) per poi spedirlo alla mail protocollo@comune.savigliano.cn.it, entro le 12 del prossimo 15 aprile.

Presso l’Ufficio Cultura è possibile ritirare anche una copia della ricetta “santarosiana”.