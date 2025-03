Cuneo, in un workshop del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese il futuro dell'ex Casa del Fascio femminile

Il 3 marzo presso il Rondò dei Talenti a Cuneo si è svolto un workshop dedicato all’ascolto e alla condivisione dei desideri e delle suggestioni degli stakeholder coinvolti nel progetto di riqualificazione dell'ex Casa del Fascio Femminile. L’incontro, promosso dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (CSAC) e guidato dall’Associazione Art.ur con il supporto della grafica Costanza Matteucci, ha rappresentato un momento chiave nel percorso di trasformazione dell’edificio, destinato a diventare un punto di riferimento per l’autonomia abitativa di persone con fragilità, in un’ottica di inclusione e welfare di comunità.

Un progetto di inclusione e autonomia

L’iniziativa rientra nel progetto del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, finanziato dal PNRR Missione 5, che prevede la sperimentazione di modelli innovativi di autonomia per persone con disabilità.

L’edificio, di proprietà del Comune di Cuneo e concesso in comodato al Consorzio, è in corso di ristrutturazione per ospitare gruppi appartamento per dodici beneficiari, il Servizio Integrazione al Lavoro del CSAC, un monolocale per una persona in uscita da una condizione di grave marginalità e spazi dedicati ad attività di comunità e socializzazione. Oltre alle risorse del PNRR, il Consorzio può contare sui contributi della Fondazione CRC e che la Fondazione Compagnia di San Paolo ha deliberato a favore del Comune di Cuneo, che permetteranno l’allestimento interno dei locali e il recupero dell’esterno, con un allestimento artistico che ne connoterà la nuova destinazione.

Un primo momento è stato dedicato alle ragazze e ai ragazzi protagonisti del percorso di autonomia abitativa, che attraverso alcune attività laboratoriali, hanno espresso i propri sentimenti e desideri rispetto al luogo che andranno ad abitare. In un secondo momento si sono aggiunti al confronto i rappresentanti delle istituzioni, del comitato di quartiere e tutti i vari stakeholder del progetto. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di esprimere le proprie aspettative e idee per trasformare questa struttura in un luogo aperto e vivo per l’intera comunità.

Tema centrale del workshop è stato la raccolta di suggestioni utili all’identificare di un nuovo nome e una nuova identità visiva per l’edificio, da cui partire per la progettazione e la realizzazione di un progetto artistico per la facciata dell’edificio e per il cortile interno. Partendo dalla storia dell’edificio, costruito in tipico stile razionalista a partire dalla seconda metà degli anni ’30, per ospitare le attività di propaganda e socializzazione della sezione CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNEESE femminile del Partito Nazionale Fascista a Cuneo, gli stakeholder e i beneficiari hanno riflettuto sulle aspettative e i desiderata di ognuno rispetto al progetto, sottolineando la necessità di rinnovare l’identità della struttura per allinearla alla sua nuova funzione sociale e comunitaria.

“Siamo molto emozionati perché il progetto procede speditamente, i beneficiari continuano con entusiasmo il loro percorso di autonomia e inizia a prendere forma anche la parte infrastrutturale, con il recupero della ex Casa del fascio femminile - ha dichiarato Giulia Manassero, Direttore del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese -. Il workshop di oggi ha rappresentato un momento fondamentale per coinvolgere tutti gli stakeholder nella definizione del nuovo nome che connoterà l’edificio, nel tentativo di far passare, attraverso il naming e il nuovo brand identity, l’anima di ciò che vivrà internamente con ciò che chiunque potrà vedere dall’esterno. Siamo grati a tutti coloro che hanno partecipato con disponibilità ed entusiasmo alla giornata e guardiamo con curiosità alle proposte artistiche che Costanza Matteucci metterà a punto”.

Così la Sindaca di Cuneo Patrizia Manassero: “Un processo di riqualificazione si realizza sì con i lavori in cantiere ma anche attraverso le parole. Ringrazio quindi il Consorzio, l’associazione Art.ur, Costanza Matteucci e quanti sono intervenuti in questo primo passo per dare vita alla nuova immagine dell’ex casa del fascio femminile, dove nascerà un importante progetto per la nostra città e per questo siamo orgogliosi di aver messo a disposizione l’edificio”.

Questo workshop scrive il primo capitolo della nuova storia dell’ex Casa del Fascio femminile, una storia di inclusione e accoglienza che ha come obiettivo il miglioramento della qualità della vita dei beneficiari oltre al rafforzamento del tessuto sociale del quartiere e dell’intera città di Cuneo.

Per maggiori informazioni: Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, Ufficio Attività progettuali, progetti@csac-cn.it