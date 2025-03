LILT Cuneo e Gino spa uniscono le forze per raccogliere fondi per la realizzazione di un ambulatorio all'interno del nuovo Polo di Prevenzione di Cuneo

In occasione della Festa della Donna, LILT Cuneo e Gino spa uniscono le forze per un evento speciale dedicato alla salute e alla solidarietà. L'appuntamento è per sabato 8 marzo, dalle 9,30 alle 18, in Via Roma a Cuneo zona Duomo.

L'iniziativa ha un obiettivo ambizioso: raccogliere fondi per la realizzazione di un ambulatorio all'interno del nuovo Polo di Prevenzione LILT che nascerà nel centro storico di Cuneo.

Questo progetto è di fondamentale importanza per la salute della comunità e rappresenta un passo avanti nella lotta contro i tumori.

Durante la giornata, sarà possibile contribuire in diversi modi:

• Sessioni di armocromia: scopri i colori che valorizzano la tua bellezza naturale.

• Con i girasoli per la prevenzione: un simbolo di speranza e sostegno per la nostra missione. In occasione della festa della donna il girasole assume un significato importante: con il suo costante rivolgersi verso il sole, rappresenta la forza, la positività e la rinascita. Un simbolo di speranza, perfetto per celebrare la forza delle donne e il loro impegno nella prevenzione.

• Con i prodotti solidali: miele, biscotti, olio e confetture, per un gesto di solidarietà che fa bene al cuore e al palato.

LILT Cuneo e GRUPPO GINO da molti anni insieme per la prevenzione, invitano tutta la cittadinanza a partecipare a questo evento di solidarietà e a sostenere insieme la lotta contro i tumori. Ogni contributo, anche il più piccolo, è prezioso per raggiungere questo importante traguardo.