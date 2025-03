Papilloma Virus: l'8 marzo l'open day di vaccinazione dell'ASL Cn1

In occasione della giornata internazionale dell'HPV, che si celebra il 4 marzo il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl Cn1 promuove per l'8 marzo, festa della donna, un open day vaccinale contro il Papilloma Virus (HPV). L'iniziativa è gratuita e rivolta alle seguenti categorie non ancora vaccinate per HPV in precedenza:

Ragazze nate dal 2013 al 1993;

Donne con riscontro negli ultimi 3 anni di lesioni della cervice uterina di grado uguale o superiore a CIN2 (con documentazione clinica).

L'appuntamento sarà dalle 8,30 alle 12 presso le seguenti sedi vaccinali:

Cuneo - Corso Francia 10

Mondovì - Ospedale Montis Regalis via S. Rocchetto 99

Saluzzo - via del Follone, 4

Savigliano - via Torino 143