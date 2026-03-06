Rose gialle dal club Zonta Saluzzo alle donne medico dell'ospedale

Una rosa gialla alle donne medico in servizio all’ospedale di Saluzzo, da parte del club Zonta della città.

La consegna dell'omaggio floreale questa mattina, venerdì 6 marzo, nel mese dedicato alla Giornata Internazionale della donna, come riconoscimento al loro impegno professionale e alla sensibilità messi al servizio del territorio.

Presenti il direttore generale dell'Asl Cn1 Giuseppe Guerra, insieme al direttore sanitario Monica Rebora e al medico di Direzione sanitaria di Presidio Federica Moroni.

"Grazie per sensibilità dimostrata" ha affermato la dottoressa Rebora rivolta alle zontiane saluzzesi e alle professioniste intervenute "con le quali ci sono confronti quotidiani. La componente femminile è la più numerosa in Azienda, circa 4.000, anche se deve sempre dare di più per farsi apprezzare".

Le donne medico sono al centro del percorso di umanizzazione delle cure, ha sottolineato, non solo per un principio etico, ma per una vera e propria strategia terapeutica "sapendo garantire la cura nello sguardo, accogliere ed ascoltare".

Oltre una ventina le donne medico che si alternano tra l’ ospedale saluzzese e quello di Savigliano, presenti alla cerimonia che si è svolta nella hall del nosocomio, scelto - ha sottolineato Moroni - perchè l'ospedale è un luogo aperto al territorio, a servizio di tutta la popolazione."

Roberta Merlini, medico, socia Zonta Saluzzo: "Ho condiviso per anni l'essere qui, in prima linea nella Medicina interna. Conosco quindi il lavoro delle colleghe, bravissime colleghe, in una professione che è una vera e propria mission: “per noi non c’era il fare, c’era il fare bene”, peculiarità del reparto nel quale la componente femminile ha come valore aggiunto l’istinto innato di comprendere i bisogni assistenziali ed essere slancio verso le esigenze altrui".

Meriti e caratteristiche da portare da portare all’attenzione di tutti, ha sottolineato la presidente Zonta Saluzzo Alessandra Piano: "La rosa gialla, simbolo del nostro club e carica per noi di valori, quest’anno nel giorno del Rose Day, ha voluto ringraziare le donne medico del nostro ospedale, per tutto il loro impegno nel garantire salute e per il ruolo fondamentale nel sistema sanitario.

Il loro contributo è fatto non solo di competenza tecnica, ma di quella particolare attenzione all'empatia e all'approccio olistico nella cura del paziente".