Screening mammografico, ad Alba apre il nuovo ambulatorio: visite gratuite per la diagnosi precoce del tumore al seno

Dal mese di marzo, anche presso la Casa di Comunità di Alba è attivo l’Ambulatorio per lo Screening Mammografico, programma di prevenzione oncologica che consente la diagnosi precoce del tumore alla mammella. Lo screening può permettere l’individuazione più veloce dell’eventuale malattia, consentendo in genere percorsi terapeutici più semplici, adeguati e tempestivi.

In Piemonte, lo screening mammografico rientra tra le visite gratuite del programma “Prevenzione Serena” (insieme a quelle per il tumore al collo dell’utero e del colon-retto), progetto messo a punto dalla Regione per tutelare la salute dei propri cittadini.

"Con l’attivazione del servizio anche ad Alba, in aggiunta all’Ambulatorio già funzionante presso la Casa di Comunità di Bra, la nostra Azienda vuole essere ancora più vicina all’utenza attraverso la messa a disposizione di nuove possibilità sul territorio per aderire ai piani regionali di prevenzione", spiega il dottor Luca Burroni, direttore sanitario Asl CN2, che invita «Auspichiamo che sempre più persone decidano di rispondere positivamente agli inviti ricevuti da “Prevenzione Serena”, nell’ottica di una diagnosi precoce. L’invito è quello di approfittare senza esitazione di questa possibilità offerta gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale, nell’interesse personale e della collettività».

Lo screening del carcinoma mammario si rivolge, infatti, a tutte le donne tra i 45 e i 75 anni e prevede come esame di primo livello la mammografia. Vengono invitate in automatico, ogni due anni, tutte le donne tra i 50 e i 69 anni: una volta inserite nel programma, esse possono continuare a partecipare, aderendo spontaneamente, anche fino ai 75 anni. Su richiesta, possono essere inserite nel sistema di invito periodico anche le donne tra i 45 e i 49 anni. I dati indicano che le donne che eseguono regolarmente la mammografia nell’arco di 20 anni (dai 50 ai 69 anni), hanno un rischio inferiore di incorrere negli esiti più gravi della malattia.

"Per il territorio cuneese, grazie al Programma Prevenzione Serena vengono effettuate oltre 100 diagnosi precoci di tumore della mammella", dichiara Giuseppe Calabretta, direttore del Dipartimento di Prevenzione Asl CN2, che prosegue "Il programma rappresenta un eccezionale strumento di prevenzione, che si avvale di tecnologie avanzate, di un sistema informativo di alto livello per il monitoraggio delle prestazioni e di professionisti di diverse discipline altamente formati e specializzati".

Anche per il nuovo ambulatorio di Alba è attivo ConTrasporto, un servizio di mobilità condivisa pensato per facilitare l’accesso alle strutture sanitarie, in particolare per le persone che incontrano difficoltà negli spostamenti o che vivono in aree del territorio ASL CN2 meno servite dai trasporti pubblici. Il servizio organizza gli spostamenti raggruppando più utenti sullo stesso mezzo in base a tragitti e orari compatibili. Per le prestazioni di screening – e per specifici percorsi terapeutici individuati – il trasporto è gratuito grazie al contributo dell’Associazione Onlus Guarda Oltre Ciò che Vedi, che sostiene i costi di accompagnamento verso le sedi della prestazione.

Per ulteriori informazioni sugli screening di “Prevenzione Serena” e sulle modalità per il trasporto gratuito è disponibile una pagina sul sito dell’Asl CN2 (clicca qui).