Modifiche alla viabilità per lavori in via Circonvallazione Nord e via San Giacomo

Al fine di consentire i lavori di posa di cavi elettrici interrati da parte della ditta Falf Impianti - per conto di Enel Distribuzione - saranno attuate modifiche temporanee alla viabilità verso le frazioni Madonna dell’Olmo e Confreria.

Gli interventi sono previsti dall'11 al 12 marzo in via Circonvallazione Nord, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Madonna della Riva e la rotatoria all’intersezione con via San Giacomo. Per consentire lo svolgimento dei lavori sarà istituito un senso unico alternato regolamentato da semaforo di cantiere.

Dal 13 al 28 marzo i cantieri si sposteranno in via San Giacomo, nel tratto compreso tra via Basse Stura e la rotatoria all’intersezione con via Circonvallazione Nord. In questo caso la via sarà chiusa al traffico.

La ditta esecutrice garantirà l’accesso pedonale in sicurezza, l’ingresso ai carrai e l’accesso alle attività produttive della zona. Il calendario dei lavori potrà subire variazioni legate a condizioni meteo o altre esigenze di pubblica sicurezza.