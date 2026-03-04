Monastero di Vasco, al via i lavori all'incrocio dei Gandolfi per la regimazione delle acque

Prenderanno il via il prossimo lunedì 9 marzo i lavori di regimazione delle acque in località Gandolfi, lungo la Strada Provinciale 36 all’incrocio con la Statale 28, nel Comune di Monastero di Vasco.

L’intervento, che segue l’approvazione della progettazione esecutiva e l’affidamento dei lavori, ha l’obiettivo di migliorare il deflusso delle acque meteoriche in un tratto della viabilità provinciale dove in passato si sono verificati disagi causati dall’accumulo di acque superficiali.

I lavori prevedono la realizzazione di una condotta di scarico interrata al di sotto della banchina stradale, con pozzetti prefabbricati e griglie di raccolta, la posa delle nuove tubazioni e il successivo ripristino della pavimentazione stradale.

L’importo complessivo dell’intervento ammonta ad 70mila euro ed è stato finanziato dalla Regione Piemonte su domanda congiunta di Provincia di Cuneo e Comune di Monastero di Vasco.



L’intervento, la cui durata stimata è di circa un mese e mezzo, verrà realizzato senza chiusure della circolazione stradale e senza istituzione di senso unico alternato, salvo condizioni impreviste o necessità legate alla sicurezza del cantiere.

"Siamo soddisfatti - commenta Pietro Danna, Consigliere Provinciale e Consigliere Comunale di Monastero di Vasco - di dare avvio a questo importante intervento di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità provinciale, atteso da tempo da cittadini e utenti della strada. La regimentazione delle acque in località Gandolfi risolverà una criticità legata al deflusso idrico che, in occasione di precipitazioni intense, creava problemi di sicurezza e di transito. Ringrazio gli uffici tecnici della Provincia e tutti i soggetti coinvolti per aver consentito di giungere a questa fase operativa. Continueremo a monitorare l’andamento dei lavori per garantirne il regolare svolgimento, minimizzando qualsiasi impatto sulla circolazione".

“Si tratta di un’opera attesa e importante per la tutela del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico - commenta Franco Bosio, Sindaco di Monastero di Vasco - in un’area particolarmente sensibile. Ringrazio la Provincia per aver avviato l’intervento e la Regione per il contributo che ha reso possibile la realizzazione di questi lavori. La collaborazione tra enti è fondamentale per garantire interventi concreti a beneficio della sicurezza della nostra comunità”.