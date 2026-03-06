Ponte dell'Olla a Gaiola, prove tecniche completate in anticipo: revocate le limitazioni previste per l'8 marzo

Buone notizie per gli automobilisti che percorrono la statale 21 "della Maddalena" nel tratto di Gaiola, in provincia di Cuneo. Le prove tecniche conoscitive sul ponte dell'Olla, affidate alla società Arduino Trasporti S.p.A., sono state completate già nella giornata di domenica 1° marzo, in anticipo rispetto al programma iniziale.

Per questo motivo sono state revocate le limitazioni al traffico che erano state previste anche per domenica 8 marzo. Non sarà quindi più in vigore il senso unico alternato sull'infrastruttura, né il divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate e larghezza superiore a 2,20 metri nel tratto tra Beguda (Borgo San Dalmazzo) e Gaiola.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.