"Dil Kumari, un altro modo di raccontare il Nepal". Un documentario di Gabriele Testa al Outdoor Festival di Saluzzo

Venerdì 14 marzo 2025 alle 21:15, presso la sala tematica de Il Quartiere (ex Caserma Mario Musso, Piazza Montebello 1 - Saluzzo), nell’ambito dell’Outdoor Festival, verrà presentato il documentario “Dil Kumari, un altro modo di raccontare il Nepal”, realizzato dal giovane videomaker saluzzese Gabriele Testa.

Girato interamente in Nepal, il documentario racconta la realtà della casa famiglia Dil Kumari, un luogo che accoglie bambini e ragazzi provenienti da situazioni di abbandono e povertà. La struttura è stata costruita dall’associazione Cecy Onlus, un’organizzazione che da anni opera nel Paese asiatico per offrire sostegno ai più vulnerabili. Il documentario non solo illustra la vita quotidiana all’interno della casa famiglia, ma approfondisce anche l’attività e la storia di Cecy Onlus, evidenziando il suo impegno nel territorio.

Attraverso immagini suggestive e interviste a bambini e insegnanti della scuola locale, il film offre uno spaccato autentico della vita in un piccolo villaggio rurale nepalese. L’intero progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione con la Monviso Nepal Foundation, organizzazione non profit attiva in Nepal.

La serata di venerdì vedrà Cecy Onlus ospite di Terres Monviso, con un intervento che arricchirà ulteriormente l’evento dell’Outdoor Festival. L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per conoscere da vicino il lavoro dell’associazione e le storie di chi, con grande impegno, opera per migliorare la vita dei bambini nepalesi.

Il Nepal è solitamente raccontato attraverso le imprese di alpinisti e trekkers che affrontano le maestose vette dell’Himalaya, o attraverso i racconti di turisti affascinati dalle sue città storiche, templi e monasteri. “Dil Kumari, un altro modo di raccontare il Nepal” propone invece una prospettiva diversa: quella di chi vive il Paese nella sua dimensione più intima e sociale, affrontando il problema della solitudine e dell’abbandono infantile e cercando soluzioni concrete per offrire un futuro migliore ai bambini meno fortunati.

Il documentario non si limita a descrivere una realtà difficile, ma porta alla luce emozioni, speranze e incertezze di chi lavora quotidianamente per offrire sostegno ai più bisognosi. È un viaggio emozionante tra sfide e speranze, che invita il pubblico a guardare il Nepal con occhi nuovi e consapevoli.

L’appuntamento è quindi per venerdì alle 21:15, per una serata di riflessione e scoperta, in cui il pubblico avrà l’opportunità di dialogare con l’autore del documentario e con i rappresentanti di Cecy Onlus.