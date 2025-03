Doppio appuntamento giovedì 20 marzo con l'Ausera Val Tanaro

Doppio appuntamento con l'Auser Val Tanaro: giovedì 20 marzo alle 20:30, presso il teatro San Giacomo in via Basteris, a Bagnasco l’associazione, in collaborazione con la CGIL, organizza la serata "Palestina: ieri, oggi, domani".

L'incontro vedrà l'intervento di Emilio Bagarella, cooperante in ambito sanitario nei territori occupati palestinesi dal 2008 al 2020, con progetti a supporto degli ospedali palestinesi di Gerusalemme Est, del Ministero della Sanità dell’Autorità palestinese in Cisgiordania e negli ospedali della Striscia di Gaza.

Sempre il 20 marzo a Garessio partirà anche il corso di training autogeno per il rilassamento, tenuto dalla psicologa Franca Acquarone. La prima lezione sarà il 20 marzo dalle 18:45 alle 19:30 per un totale di 10 incontri che si terranno ogni giovedì. La prenotazione necessaria entro il 18 marzo, i posti sono limitati, la partecipazione è a donazione. Il corso si terrà presso il circolo di Trappa.

"Obbiettivo del corso - spiegano dall'associazione - è sviluppare la capacità autonoma di tecniche di rilassamento e concentrazione utili per migliorare la qualità della vita, relazioni, autostima,ansia, preparazione sportiva , depressione ,controllo emotivo. Nei vari step ci auto indurremo la sensazione di pesantezza, controllo respiro, abbassamento frequenza cardiaca, sensazione di calore".

Per informazioni e iscrizioni tel 3333090189