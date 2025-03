Partecipato l'incontro a Vicoforte per il nuovo servizio di raccolta rifiuti

Numerosa partecipazione alla serata di presentazione del nuovo servizio di raccolta rifiuti che a Vicoforte incrementerà l’attuale modalità “porta a porta” estendendola anche al vetro ed al rifiuto organico.

Dopo l’introduzione del sindaco Gian Pietro Gasco è intervenuto il presidente della Proteo Ambiente Impresa sociale, Gabriele Bovetti, che ha sintetizzato le procedure di affidamento del servizio da parte di ACEM, le interlocuzioni intercorse con il Comune per perfezionare le nuove modalità di esecuzione della raccolta, tenendo conto delle esigenze del territorio e per poterla avviare nel modo migliore possibile.

È quindi intervenuto Gianluca Tibaldi, esperto in materia di gestione della raccolta differenziata, per presentare le innovazioni previste rispetto al servizio attuale e le aspettative di miglioramento della già buona, ma migliorabile, percentuale (circa il 75%) di raccolta differenziata dei vicesi.

"Il prossimo appuntamento di presentazione del servizio è fissato per giovedì 20 marzo alle ore 18:00 sempre, nella sala polivalente in Via al Santuario presso gli edifici scolastici - spiega il sindaco Gasco -.Abbiamo ritenuto di effettuare due incontri in settimane, giorni ed ore differenti per consentire a tutti di partecipare a questi incontri di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e sull’evoluzione del servizio".

Tante ed interessanti le domande che, al termine, sono state poste da parte di parecchi cittadini che hanno consentito di completare con maggior dettaglio l’illustrazione di vari aspetti del servizio che ha l’obiettivo di contenere allo stretto necessario la presenza di cassonetti stradali e di migliorare anche la raccolta nelle utenze condominiali e dei maggiori produttori di rifiuti, quali sono le attività commerciali.