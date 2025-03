Luca Pione rieletto coordinatore del Circolo PD di Mondovì

Nell’assemblea degli iscritti per il congresso del Circolo PD di Mondovì è stato rieletto come coordinatore il trentunenne Luca Pione, in carica dall’ottobre 2017.

Contestualmente è stato votato anche il nuovo direttivo, che è composto da Marilena Bessone, Marina Bozzolasco, Enrico Ferreri, Gemma Giusta, Delfina Magnaldi, Giacomo Melino, Marco Nicolò, Viviana Pezza, Augusto Scarrone e Nikolaj Vinai, a cui vanno aggiunti i consiglieri comunali, Laura Gasco e Cesare Morandini. I delegati all’assemblea provinciale, invece, saranno Laura Gasco, Delfina Magnaldi, Giacomo Melino, Cesare Morandini e Luca Pione. «Il congresso di circolo - spiega Pione - è un bel momento di democrazia attiva e partecipata, in cui i protagonisti non sono tanto gli eletti, quanto gli iscritti. Voglio ringraziare i membri del direttivo uscente, che hanno contribuito con dedizione alla vita del partito; ora i volti nuovi che sono entrati nel direttivo aiuteranno il circolo ad affrontare il presente e il futuro con energia e fiducia, supportando l’azione dei nostri consiglieri comunali e rinnovando la presenza del partito sul territorio. A Mondovì, in provincia e non solo, il Partito Democratico resta l’unica alternativa al centrodestra civico e partitico che amministra e governa: sarà compito di tutti noi dimostrarci credibili, capaci e all’altezza delle sfide che il nostro tempo ci impone»