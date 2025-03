Alba, si amplia l’orario per l’impianto sportivo "Augusto Manzo" di San Cassiano

L’impianto sportivo comunale “Augusto Manzo”, nel quartiere San Cassiano, è aperto da quest’anno anche il lunedì tutto il giorno con orario continuato, un giorno in più alla settimana rispetto alla programmazione passata.

L’impianto sarà dunque aperto al pubblico, compresi gli spogliatoi, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 20,00 e il sabato dalle ore 8,30 alle 12.

Da inizio anno, inoltre, è cambiato anche il custode che si occupa della struttura e dell’apertura e della chiusura quotidiana, oltre alla sua manutenzione. L’incarico è stato affidato a Franco Mucchio.

Il Sindaco Alberto Gatto e l’Assessore allo Sport Davide Tibaldi: “L’impianto di proprietà comunale è uno dei più importanti e utilizzati della città. Calcio e atletica sono le discipline che lo usano maggiormente, ma lo stadio è aperto al pubblico con la possibilità per chiunque di allenarsi potendo anche usufruire degli spogliatoi. Era una nostra precisa volontà ampliarne l’orario e permettere agli utenti di poterlo usare un giorno in più alla settimana. Ringraziamo il custode precedente e auguriamo buon lavoro a Franco. Con la loro presenza garantiscono una gestione e un servizio eccellente per la comunità”.