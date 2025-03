Affidate deleghe prioritarie al Gruppo di Forza Italia in Consiglio Provinciale

Soddisfazione nel gruppo di Forza Italia in consiglio provinciale per l’assegnazione della vicepresidenza e di alcune importanti deleghe a Massimo Antoniotti e per le altrettante rilevanti deleghe assegnate dal presidente Luca Robaldo ai consiglieri Simone Manzone e Roberto Baldi.

A tal riguardo il commento del Capogruppo di Forza Italia in Consiglio provinciale Simone Manzone è positivo: “Si è fatto un buon lavoro nella fase elettorale, così da ottenere la vicepresidenza di Massimo Antoniotti e le deleghe che cercavamo. Ritengo davvero fondamentali e prioritarie quelle alla Viabilità, che vanno a toccare circoli di competenza territoriale e alle Grandi Opere. Roberto Baldi seguirà l’Istruzione e gli accorpamenti scolastici, un tema che riguarda i nostri giovani. Per quanto mi riguarda ritengo i compiti legati a settori come Pesca e Protezione Civile, quest’ultimo incarico collegato all’assessorato regionale di Marco Gabusi, molto importanti. Ovviamente la delega al PNRR, essendo trasversale a tutti i Comuni e di grande attualità è particolarmente significativa”.

Il neo vicepresidente provinciale Massimo Antoniotti aggiunge: "Nell'ultima tornata elettorale abbiamo ricevuto un mandato preciso dai nostri Amministratori e cittadini. Quel compito lo abbiamo sempre svolto perché la Provincia non può permettersi di rimanere ferma viste le innumerevoli incombenze. Oggi con l'assegnazione della Vicepresidenza e delle deleghe sono ulteriormente motivato a svolgere al meglio quel compito. Nel ringraziare il Presidente Luca Robaldo confermo la mia disponibilità a collaborare con lui e tutto il Consiglio”.

Sulla medesima lunghezza d’onda il commento di Roberto Baldi: "Ringrazio il Presidente della Provincia per la fiducia accordatami affidandomi le deleghe all’Istruzione, alle Cave settore che conosco da vicino e alla Viabilità, tema caro ai circoli a me più vicini.Affronterò con responsabilità e dedizione il nuovo incarico".

Conclude Simone Manzone: “Da oggi, io e i miei colleghi Massimo Antoniotti e Roberto Baldi siamo ufficialmente al lavoro per le nostre comunità e per i cittadini della Granda. Come capogruppo di Forza Italia in Consiglio esprimo ancora il ringraziamento da parte di tutti al Presidente Luca Robaldo e la volontà di collaborare per raggiungere gli obiettivi preventivati”.

Ricordiamo in breve le deleghe assegnate ai tre consiglieri in capo al Gruppo di Forza Italia in Consiglio Provinciale:

Consigliere Massimo Antoniotti: Viabilità Reparto Alba con esclusivo riferimento ai circoli 1-2-3-4; Coordinamento del gruppo di lavoro “Grandi Opere”; Organismi partecipati; Tartufi.

Consigliere Simone Manzone: Viabilità Reparto Alba con esclusivo riferimento ai circoli 5-6; Pnrr; Pesca; Protezione Civile.

Consigliere Roberto Baldi: Viabilità Reparto Saluzzo con esclusivo riferimento ai circoli 2-5-6; Cave; Valutazione Impatto Ambientale; Istruzione.