A Revello un incontro per conoscere le buone pratiche di gestione forestale

Un’occasione speciale per esplorare il territorio e favorire il dialogo tra cittadini e istituzioni locali: questi gli obiettivi principali dell’Open day organizzato venerdì 14 marzo da Walden srl, start up innovativa che fornisce servizi in ambito energetico, agro-forestale e ambientale, al Bosco Bric Falò di Revello, area in cui sono stati portati avanti nei mesi scorsi importanti lavori di sistemazione e messa in sicurezza dopo che alcuni incendi avevano colpito la zona.

L’iniziativa arriva anche a seguito di alcuni articoli apparsi sulla stampa locale, i cui toni rischiano di trasmettere un’immagine lontana dallo spirito di tutela e valorizzazione ambientale che guida il progetto. “Ci sorprende che non ci sia stata data l’opportunità di fornire chiarimenti prima della pubblicazione - commenta Lucio Vaira - Founder e CEO di Walden srl “Anche per questo, al fine di promuovere un dibattito costruttivo e informato, riteniamo necessario precisare alcuni aspetti fondamentali, che ribadiremo durante l’open day”.

In particolare, sottolinea Vaira: “L’intervento in corso ha carattere sperimentale e innovativo, e fa parte delle zone di studio del progetto LIFE ClimatePositive, che prevede attività di rilievo e monitoraggio per valutare l’efficacia della gestione forestale attiva, e ha l’obiettivo di rafforzare la capacità del bosco di resistere agli incendi, migliorando la stabilità del suolo e favorendo la biodiversità. L’area, gravemente colpita da un incendio negli anni ’90, - continua Vaira - presenta ancora oggi segni evidenti di quel disastro e il lavoro forestale svolto, realizzato secondo criteri scientifici avanzati, è finalizzato a prevenire nuovi eventi distruttivi, rafforzando la resilienza dell’ecosistema. Gli interventi sono frutto di un’iniziativa privata, finanziata direttamente dalla proprietà, che ha scelto di destinare i proventi derivanti dalla vendita del legname ad ulteriori interventi di miglioramento forestale, dimostrando un impegno concreto per la gestione sostenibile del bosco”.

Il progetto è inoltre coerente con la normativa vigente ed è stato validato da enti scientifici di alto livello, tra cui il CREA (Centro di Ricerca del Ministero dell’Agricoltura), che affianca Walden srl nel monitoraggio, e l’Università di Torino, che ha effettuato un sopralluogo con gli studenti del corso di Scienze Forestali, confermando il carattere innovativo degli approcci adottati. Anche le autorità regionali, costantemente informate sul progetto, hanno espresso valutazioni positive sul lavoro svolto.

L’Open Day è previsto venerdì 14 marzo a Revello a partire dalle 9,30.

“Siamo sempre stati aperti al confronto e crediamo che i temi della gestione del territorio e della trasparenza siano essenziali - continua Vaira - Per questo, invitiamo la comunità e tutti gli interessati all’evento di sopralluogo dell’area Bosco Bric Falò il 14 marzo. Sarà un’opportunità per osservare assieme da vicino il lavoro svolto, comprendere le finalità dell’intervento e approfondire ogni aspetto con tecnici e ricercatori coinvolti nel progetto. Ci auguriamo che questa occasione possa trasformarsi in un momento di crescita collettiva e di dialogo costruttivo”.

Il programma della mattinata di venerdì 14 marzo prevede alle 9,30 incontro a Revello in piazza San Rocco. Visita delle aree di intervento insieme agli esperti forestali di Walden e ai partner del progetto LIFE ClimatePositive. Il rientro al punto di ritrovo è previsto per le 13.

L’avvicinamento alle aree di intervento richiede una camminata di circa 45 minuti dal centro di Revello (2km e 250 mt di dislivello).

Data la natura del percorso effettuato ed il transito in un’area di cantiere sono richieste calzature da trekking.

Evento su iscrizione: gli interessati possono compilare il modulo presente sul sito di progetto: lifeclimatepositive.it.

Info: giacomo.bergese@walden.srl