I paraurti dell'automobile? Garantiscono maggiore sicurezza

Una delle componenti più importanti delle automobili è senza dubbio quella dei paraurti. La loro efficacia protegge pedoni ma anche chi è in auto. Il mercato di riferimento però vede un aumento di prezzo per le riparazioni visti anche i materiali utilizzati.

Diverse componenti dell’automobile garantiscono la sicurezza in strada

Quando si parla di sicurezza dell'automobile giustamente si pensa ai diversi impianti che compongono la vettura stessa. Dai freni alla carrozzeria, dalla guida intelligente fino ai diversi optional che limitano in modo importante le distrazioni alla guida e aumentano la stabilità della vettura. Insomma, le vetture di oggi hanno davvero tutto per aumentare l’elemento sicurezza sulle nostre strade. Ma ci sono altre parti che risultano fondamentali in tal senso. Quali?

Il paraurti assicura un’alta protezione per chi è all’interno e per i pedoni

Avete mai pensato ad esempio all'importanza dei paraurti dell'automobile? Forse molti si accorgono solo dalla parte estetica degli stessi, la parte che appare, la parte che in un certo senso rende più bella la vettura. Tuttavia, la loro importanza è al primissimo posto: una reale protezione a vantaggio del conducente, dei passeggeri e anche dei pedoni. Il paraurti è fondamentale per ridurre le conseguenze di quello che potrebbe essere un incidente. Secondo la ricerca Euro NCAP, i paraurti posteriori e anteriori progettati correttamente possono ridurre i danni da collisioni a bassa velocità fino al 30%, riducendo al minimo i costi di riparazione. Numeri importanti che non lasciano dubbi sulla loro importanza e la loro funzione.

I dati parlano chiaro, i paraurti riducono la possibilità di danni importanti

Il paraurti protegge la persona all'interno della macchina, il pedone come abbiamo accennato in precedenza e rende minimo il danno esterno. C'è anche da dire successivamente alla fase del loro progetto i paraurti stessi debbono superare test molto rigorosi (chi non hai mai sentito parlare del crash test?) obbligatori per valutarne l'efficacia. I dati IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) mostrano che le auto con paraurti rinforzati hanno in media il 15% in meno di probabilità di subire danni critici negli incidenti cittadini. Sbaglia quindi chi tende a sottovalutare quanto siano importanti i paraurti.

Materiali riciclati che si rifanno alla sostenibilità ambientale

Molte case automobilistiche per la costruzione di questi paraurti si basano anche sulla sostenibilità: l'intento è quello di ridurre l'impatto ambientale con l'utilizzo di materiali riciclati proprio per la realizzazione dei componenti efficienti per la sicurezza. Generalmente i paraurti sono realizzati in polipropilene, un polimero termoplastico conosciuto per la sua tatticità.

I costi delle riparazioni però vedono un costante aumento

D’altra parte però è vero che il costo delle riparazioni di questi paraurti aumenta di anno in anno. Allo stesso modo avanzano anche nuove tecnologie per migliorare l'efficienza degli stessi. Il loro design incide moltissimo sul costo finale della riparazione. La riduzione del rischio per i pedoni aumenta sempre più e di conseguenza aumenta anche la preparazione di queste componenti. Secondo Tutto Autoricambi, la fascia di prezzo dei paraurti varia dai 50 ai 437 euro, a seconda del produttore e delle specifiche tecniche.