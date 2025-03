La nuova Hyundai Inster si presenta a Limone Piemonte

È stato il suggestivo scenario di Limone Piemonte ad ospitare una tre giorni di eventi caratterizzati da divertimento, musica e sport.

Tutto è iniziato venerdì 7 marzo, con un allenamento sulla neve guidato dalla runner Alice Minetti. Tanti gli appassionati e gli sportivi che si sono messi alla prova insieme all’esperta trailer, chi per divertirsi, chi per allenarsi e chi per provare una nuova esperienza. Al termine dell’allenamento tutti a scaldarsi e rifocillarsi al locale Etiquette di Limone, dove oltre a un ricco aperitivo i presenti si sono dilettati in un gioco a quiz che prevedeva domande sul mondo delle auto elettriche. Il gioco è stato promosso dalla concessionaria Hyundai Vela di Cuneo e presentato da Elisa Cravero, la responsabile comunicazione e marketing del gruppo Targa. Dopo aver scoperto informazioni curiose e interessanti sull’elettrico, è stato anche possibile ammirare da vicino la nuova Hyundai Inster, che per tre giorni è rimasta in esposizione a Limone Piemonte.

La festa è proseguita sabato 8 marzo, giorno in cui sono state celebrate le donne con una serata presso il locale. L’animazione è stata organizzata dae il divertimento è stato tanto.

Infine domenica, nel centro di Limone Piemonte, giornata dedicata ai più piccoli con la baby dance.

Sempre presente la Hyundai Inster, il nuovo City-Suv 100% elettrico da poco lanciato sul mercato dalla casa costruttrice sud-coreana. Un’auto che per le sue caratteristiche, soprattutto le dimensioni e l’autonomia, punta a rivoluzionare il concetto di mobilità. Sono sempre di più le persone che possiedono un’auto elettrica e aumentano quelle che si stanno avvicinando a questo mondo. Per gli spostamenti quotidiani, tanto in città quanto fuori dai confini cittadini, la Inster garantisce fino a 370 km di autonomia, che nella maggior parte dei casi significa una sola ricarica a settimana. Ricarica che può essere effettuata comodamente a casa e che impiega solo 30 minuti a portare la batteria dal 10 all’80%.

Un’auto che è piccola solo in apparenza, in quanto facendo scorrere i sedili posteriori in avanti di 16 cm, si amplia lo spazio di carico da 238 a 351 litri. E per chi ama l’off road e la montagna, c’è anche la versione Inster Cross.

Sono stati tanti i curiosi che nel weekend hanno chiesto informazioni sulla Hyundai Inster e anche quelli che hanno prenotato una prova gratuita di giorni dell’auto.

È possibile infatti registrarsi e guidare la Inster per due giorni in modo totalmente gratuito, per testare le performance di un’auto elettrica e vivere le emozioni di un motore silenzioso e delicato.

